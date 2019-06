Mazina bailes no nezināmā

Atslēgvārdi aizbildņi | audžuģimenes | konsultācijas | ģimene | adoptācija

Gada laikā 27 potenciālie aizbildņi, adoptētāji un audžuģimenes Kurzemes plānošanas reģiona projektā "Kurzeme visiem" sadarbībā ar biedrību "Piecas izaugsmes formulas" saņēmuši konsultācijas, kā palīdzēt pēc iespējas ātrāk bērnam labi un komfortabli iejusties ģimenes vidē, informē projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Homka.

Psihologa, sociālā darbinieka un jurista konsultācijas saņēmuši interesenti septiņās Kurzemes pašvaldībās – Dundagas, Kuldīgas, Pāvilostas, Saldus un Talsu novados, kā arī Liepājā un Ventspilī. Pāvilostā konsultācijas saņēmuši četri cilvēki, Liepājā – trīs.

"Bieži no kļūšanas par aizbildi, adoptētāju vai audžuģimeni attur nevis finansiāli iemesli, bet gan uztraukums un bailes no nezināmā, piemēram, neskaidrības par likumisko pusi," atzīst projekta "Kurzeme visiem" vadītāja Inga Kalniņa. Visbiežāk no piedāvātajiem speciālistiem potenciālie aizbildņi, adoptētāji un audžuģimenes izvēlējušies konsultēties ar psihologu. Šī speciālista atbalsts galvenokārt bijis nepieciešams, lai spētu tikt galā ar satraukumu par bērna ienākšanu ģimenē un saņemtu atbildes par pieņemamā bērna audzināšanu un savstarpējām attiecībām. "Konsultāciju apmeklētāji norādījuši, ka ir saņēmuši noderīgu informāciju. Tas dod cerību, ka mums izdevies spert nelielu soli, lai bērnu skaits institūcijās tomēr samazinātos," piebilst I. Kalniņa.

Potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm arī turpmāk būs pieejams atbalsts ārpusģimenes atbalsta centros Liepājā, Kuldīgā, Talsos un Ventspilī. Arī projektā "Kurzeme visiem" ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu turpināsies informatīvi, izglītojoši un motivējoši pasākumi. "Konsultācijās potenciālās audžuģimenes un aizbildņi ir norādījuši, ka vēlētos satikt esošās audžuģimenes un uzklausīt viņu pieredzi. Šobrīd veicam priekšdarbus, lai jau drīzumā Kurzemē šādas tikšanās varētu organizēt," norāda I. Kalniņa.