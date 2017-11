Meklē restauratoru Pētera I namiņa Liepājā pārbūvei par muzeju

Atslēgvārdi restaurācija | pētera I namiņš

Liepājas pašvaldība izsludinājusi iepirkuma konkursu vēsturiskās Hoijeres kundzes viesnīcas, kas pazīstams arī kā Pētera I namiņš, pārbūvei par 17.gadsimta interjera muzeju, ierīkojot ēkā arī sabiedriskās ēdināšanas iestādi ar attiecīgajam laikmetam raksturīgu ēdienkarti, aģentūru LETA informēja Liepājas Latviešu biedrības nama vadītāja Vita Hartmane.

Piedāvājumus konkursā var iesniegt līdz 13.decembra plkst.14.

Atbilstoši pilnsabiedrības "Pils Projekts" izstrādātajam būvprojektam divu gadu laikā plānots restaurēt 17.gadsimtā celtā viesu nama un kroga ēku Kungu ielas radošajā kvartālā, ierīkojot tajā muzeju un ēdināšanas iestādi.

Ēkas interjers tiks veidots maksimāli autentisks laikam, kad tajā atradās viesnīca, kurā 1697.gadā uz dažām dienām apmeties arī Krievijas cars Pēteris I.

Ēku kompleksu Kungu ielā 24 apsaimnieko pašvaldības kapitālsabiedrība "Liepājas Latviešu biedrības nams", kas pirms vairākiem gadiem to iegādājās izsolē. Ēku komplekss ir unikāls 17.gadsimta koka arhitektūras mantojums. Uz zemes gabala atrodas piecas ēkas, no kurām divas - Pētera I namiņš un ēka, kurā ierīkots folkloras centrs "Namīns", - ir arhitektūras pieminekļi. Pirms vairākiem gadiem rekonstruēta viena no kompleksa ēkām, kur ierīkota Jauniešu māja.

Aptuveni 660 kvadrātmetrus plašajā Pētera I namiņa ēkā ierīkot 17.gadsimta interjera muzeju un sabiedriskās ēdināšanas iestādi. "Liepājā pašlaik nav neviena interjera muzeja, kādi, piemēram, ir Rūdolfa Blaumaņa muzejs Alberta ielā Rīgā vai Minhauzena muzejs. Tādēļ dzima ideja Pētera I namiņā ierīkot 17.gadsimta interjera telpu, cik vien iespējams autentiski restaurējot interjeru atbilstoši laikam, kad tur atradās Hoijeres madāmas viesu nams," iepriekš informēja Hartmane. Tāpat iecerēts, ka Pētera I namiņa apmeklētājiem būs iespēja 17.gadsimta gaisotnē baudīt ēdienus un dzērienus.