Mežacūkas bez saules gaismas

Atslēgvārdi mežacūkas | cīruļi | āfrikas cūku mēris

Jau vairāk nekā pusotru gadu Rīgas zoodārza filiāles "Cīruļi" mežacūkas, glābjot dzīvniekus no iespējas saslimt ar Āfrikas cūku mēri, ievietotas izolētā kūtī. Pagaidām tas ir izdevies.

Šobrīd Rīgas zoodārza filiālē "Cīruļi" Kalvenē pie aplokiem, kur agrāk mitinājās mežacūkas, ir uzraksts, ka ekspozīcija slēgta dēļ Āfrikas cūku mēra. Kā pastāstīja filiāles "Cīruļi" vadītājs Arnis Bergmanis, dzīvnieki joprojām turpat teritorijā tiek turēti stingras karantīnas apstākļos.

"Mums ir trīs mežacūkas. Vai tās kādreiz vēl redzēs saules gaismu? Nu, izskatās, ka ne," vadoties pēc tā, kā šobrīd risinās situācija ap Āfrikas cūku mēri un cik tuvu tas plosās, spiests secināt A.Bergmanis. "Mājas cūku ekspozīciju jau mēs izslēdzām pilnībā. Bet par mežacūkām mēs iedegāmies, un starp nošaut vai mēģināt turēt, mēs tomēr izvēlējāmies otro variantu." Mežacūkas apmeklētāju apskatei nav pieejamas.

"Mums ir pastiprinātas PVD kontroles, esam spiesti ievērot dezinfekcijas grafikus, dzīvniekiem dotā barība ir termiski jāapstrādā," A.Bergmanis nedaudz ieskicē, kāda, līdz ar lēmumu mežacūkas paturēt, nu ir darbinieku ikdiena. Vaicāts, vai tas ir tā vērts, viņš uzsver, ka "tie ir mūsu dzīvi dzīvnieki". "Kad cilvēks paliek vecs un nespējīgs, vai tad no viņa arī atmetās? Nē, taču. Protams, mājas cūkas un dekoratīvās, – tās tika likvidētas. Neko nevarēja darīt, jo viņas turēt bija bezjēdzīgi. Tas bija ar pērnā gada 6.janvāri, kad vajadzēja sākt ievērot stingros PVD noteikumus." "Cīruļu" vadītājs atminas, ka aptuveni gadu mežacūku āra aplokam bijis elektriskā gana dubultžogs, bet tad saņēmuši norādes, ka tā turpināt vairs nedrīkst. Un dzīvniekus nācies pārvietoti uz kūti.

A.Bergmanis teic, ka dēļ Āfrikas cūku mēra zaudēts ir daudz. Sivēnmāte ar mazuļiem vai barokļi bijuši vieni no labākajām ekspozīcijām. "Cilvēki bija stāvā sajūsmā. Bildējās, taisīja selfijus. Jautrība bez gala. Cūkai vasarā taisījām dubļu vannu, tā, ka acis vien spīdēja laukā, - visiem patika. Arī mežacūku ekspozīcija bija viena no dzīvīgākajām. Tika raksts, šķūrēts uz priekšu, atpakaļ." To, ka mājas vai mežacūkas gribētu redzēt atkal, apmeklētāji tieši neesot prasījuši. "Es nezinu, vai cilvēki vispār par to tā aizdomājas. Visvairāk jau par to domā tie, kurus tas skar tieši. Lielākajai daļai jau tomēr dziļi vienalga." Bet dzīve "Cīruļos" turpinās, un pirmdienas rītā piedzimis šogad pirmais kiangu mazulis-meitenīte.