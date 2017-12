Atslēgvārdi kuģis | jūra

Pašā Ziemassvētku priekšvakarā, 24. decembrī, Baltijas jūrā netālu no Klaipēdas uz sēkļa uzskrējis 190 metru garš kravas kuģis "Ocean Crown" ar 20 cilvēku apkalpi, ziņoja aģentūra LETA, atsaucoties uz Klaipēdas ostas amatpersonām.

Pēc provizoriskām ziņām, negadījuma cēlonis ir tāds, ka kuģim sabojājies galvenais dzinējs. Spēcīgā vēja dēļ "Ocean Crown" nevarēja ieiet ostā, tāpēc bija izmetis enkuru, lai gan kuģa kapteinis vairākkārt brīdināts, ka šādos laika apstākļos to labāk nedarīt. Pēc kāda laika no balkera saņemts ziņojums, ka tam bojāts dzinējs un tas dreifē, bet pēc dažām stundām tas uzskrējis uz sēkļa apmēram 200 metrus no krasta.

Ticis sagatavots viss nepieciešamais "Ocean Crown" novilkšanai no sēkļa, tomēr spēcīgā vēja un lielo viļņu dēļ tas uzreiz nebija iespējams, tāpēc glābēji gaidīja, līdz uzlabosies laika apstākļi. Klaipēdas ostas pārvalde piedāvājusi veikt glābšanas operāciju, lai apkalpi nogādātu krastā, taču komanda no tā atteikusies.

Pēc ostas pārvaldes sniegtajām ziņām, darbinieki nav konstatējuši, ka kuģa avārijas dēļ būtu radies piesārņojums. Arī Latvijas pusei nebija nekādu ziņu par piesārņojuma draudiem avārijas dēļ, informēja Valsts vides dienesta pārstāve Maruta Bukleviča, kas sacīja, ka dienestam nav ziņu par iespējamu piesārņojumu vai šādu risku.

Balkeris "Ocean Crown", kas kuģo ar Kipras karogu, ir būvēts 2005. gadā, tā īpašniece ir Grieķijas kompānija "Oceanfleet Shipping".