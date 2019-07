"To, ka Latvijas izglītības sistēma mainās, es redzu, skaidri redzu," pēc Liepājas izglītības jomas iestāžu apmeklējuma vakar sacīja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. "Vienkārši mēs vēl neesam sasnieguši to punktu, no kura viss iet tikai uz augšu. Vēl mums ir jāaug."