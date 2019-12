Mūžībā devies viens no cilvēktiesību aizstāvības grupas "Helsinki 86" dibinātājiem Raimonds Bitenieks

Raimonds Bitenieks (1944. gada 14. maijs – 2019. gada 15. decembris). Viens no grupas „Helsinki 86” dibinātājiem, Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris.

Svētdien, 15.decembrī, 75 gadu vecumā pēkšņi mūžībā aizgājis Raimonds Bitenieks – viens no cilvēktiesību aizstāvības grupas „Helsinki 86” dibinātājiem, Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris – vietnē facebook.com pavēstījis viņa tuvinieki. Atvadīšanās no neordinārās personības notiks 23. decembrī Liepājas Centrālkapu kapličā.

„Laimīgs, jo brīvs cilvēks,” – tā par sevi grupas „Helsinki 86” dibinātājs R. Bitenieks sacīja intervijā žurnālam „Liepājas Vēstules”. Sarunas temats toreiz bija bēgšana no Padomju Savienības.

Viņš 1983. gadā, būdams „Sarkanā metalurga” kurinātājs, kopā ar draugu Jāni Vansoviču un abu bērniem pusaudžiem Agri Vansoviču un Evu Bitenieci, rūpīgi sagatavojušies, uzdrošinājās lauzties cauri tā sauktajam PSRS dzelzs priekškaram mazā laiviņā, kuru 4.septembra naktī ar maziem ratiņiem no Pērkones ielas iestūma jūrā, šķērsojot padomju robežsargu uzarto Liepājas liedagu.

Toreizējo PSRS robežu bēgļi apzināti šķērsoja tikai iepretī Pāvilostai, un tad devās pretī Gotlandei. Pret drosmīgo bēgļu plānu sacēlās deviņas balles stiprs vējš – vētra, un 18 kilometru pirms Gotlandes motori noslāpa, laivā sāka sūkties ūdens.

Viņus pamanīja Ventspils zvejas kuģis, paziņoja PSRS robežsargiem, tie piebrauca, nogremdēja laivu un tikai tad uzņēma četrus peldošos liepājniekus.

Viņi uzdevās par latviešiem no Gotlandes, Raimonds runāja angliski. Taču pie Jāņa atrada PSRS pasi un rubli. Vīriem par izbraukšanu no Padomju Savienības bez varas iestāžu atļaujas piesprieda divus gadus vispārēja režīma labošanas darbu kolonijā. Kāpēc bēga uz Rietumiem? R. Bitenieku uz ārzemēm nelaida, un, ja tā, tad dzīve sabojāta – viņš uzskatīja. Toreiz cita ceļa, kā tikt prom no PSRS, viņam nebija.

Izdevība apskatīt Rietumu pasauli R. Biteniekam radās pēc četriem gadiem, bet ne tā, kā domājis. Izcietis sodu par bēgšanu un atgriezies Liepājā, R. Bitenieks turpmāk pastāvīgi bijis Valsts drošības komitejas uzraudzībā.

Ar dažiem domubiedriem liepājniekiem apspriežoties, kopīgi dzimusi ideja izveidot cilvēktiesību aizstāvības grupu „Helsinki 86”. 1986. gada 16.jūlijā parakstīti grupas izveides dokumenti.

Grupas pirmajā paziņojumā bija teikts, ka tā sekos, kā tiek ievērotas mūsu tautas ekonomiskās, kultūras un indivīda tiesības un rīkosies pēc principa – dot visām tautām brīvi izvēlēties savu attīstības ceļu. Līdz vispārējai tautas atmodai, kas noveda līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai, tobrīd vēl bija vairāki gadi.

Taču jau 1986. gada 21. augustā abus arestēja – R. Bitenieks stāstījis intervijā „Latvijas Vēstnesim”. Nākamā gada nogalē R. Biteniekam piedāvāta „saulainā Magadāna vai arī doties uz Rietumiem”. Viņš izvēlējās Rietumus, bet 90.gadu otrajā pusē no Vācijas atgriezās dzimtajā Liepājā, laimīgs, jo brīvs, lai gan nebūt ne apmierināts ar to, kā attīstījās dzīve atjaunotajā Latvijā.