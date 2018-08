Atslēgvārdi nacionālā apvienība | deputāti | vēlēšanas | saeima | Artūrs Butāns

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai"–"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK, piedaloties vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam, pagājušonedēļ preses konferencē Liepājā iepazīstināja ar saviem Kurzemes vēlēšanu apgabala kandidātiem. "Mēs varam lepoties ar to, ka 80 procentu no tā, kas bija ielikts Nacionālās apvienības programmā pirms pagājušajām vēlēšanām, ir izpildīts," pauda VARAM ministrs, kurš pats rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās gan nestartēs.

Uz preses konferenci bija ieradušies 11 NA Kurzemes vēlēšanu apgabala kandidāti no Liepājas, Talsiem, Aizputes, Grobiņas, Rucavas, Brocēnu, Saldus novada un citām vietām Latvijā. Katrs ar sevi iepazīstināja, stāstīja par savu nodarbošanos un mērķiem Saeimā.

Kurzemes saraksta līdere, Talsu novada pašvaldības deputāte Ilze Indriksone klāstīja, ka viņai rūp, lai iedzīvotāju šeit būtu vairāk, lai dzīves vide un apstākļi Latvijā veicinātu aizbraucēju atgriešanos, lai katrā ģimenē būtu vairāki bērni utt. Viņa arī uzsvēra, ka Latvijas nākotne saistās ar zinātnes attīstību, ka zinātnei jāiet roku rokā ar tautsaimniecību, tāpēc svarīga ir izglītības reforma, kura "varbūt šobrīd ir tādā lielā skrējienā".

Liepājnieks, kultūrvietas "Kursas putni" dibinātājs Artūrs Butāns vēlēšanās kandidējot galvenokārt trīs iemeslu dēļ: pirmais – viņš vēlas, lai parlamentā vairāk būtu pārstāvēti viņa paaudzes cilvēki, otrais – lai "Saeimā būtu kurzemnieku tonis" un atgriezeniskā saikne ar vēlētājiem, un trešais – lai panāktu atbalstu mājražotājiem.

Saeimas deputāts Ringolds Balodis, kurš NA pievienojās tikai šā gada pavasarī (12. Saeimā ievēlēts no partijas "No sirds Latvijai") norādīja, ka Latvijai nepieciešama spēcīga valsts pārvalde, iespējams, jāpalielina valsts prezidenta pilnvaras, tāpat jāmaina vēlēšanu sistēma.

Lažas Speciālās internātpamatskolas direktors un Aizputes novada domes deputāts Linards Tiļugs norādīja, ka pēdējos 25 gadus faktiski esam dzīvojuši izglītības sistēmas pārmaiņās, taču rezultāta nav.

Par nebūšanām un vajadzībām izglītības jomā klāstīja arī vairāki citi NA deputātu kandidāti. "Ir tāda sajūta, ka izglītības reforma tiek tik ļoti sasteigti dzīta uz priekšu, ka nepietiek laika aprobācijai un izstrādei, un brīžiem liekas, ka aizmirstam to labo, kas ir bijis mūsu izglītības sistēmā jau visu laiku," sacīja Liepājas Valsts 1 ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājs Normunds Dzintars.

Tomēr Kurzemes saraksta kandidātu kritizētās izglītības reformas virzību NA ir atbalstījusi. Tāpēc "Kurzemes Vārds" jautāja, vai partijas spice savos biedros no reģioniem vispār ieklausās. I. Indriksone pauda, ka NA vadība savos biedros noteikti ieklausās, taču problēma, iespējams, ir tajā, ka reformas veicēji procesu grib izdarīt, no vienas puses, ātri, no otras puses, balstoties uz paraugiem vai pieņēmumiem, bet trūkst praktiskās izpētes jeb zinātniskā pamatojuma.

Savukārt A. Butāns atklāja, ka NA pēc vēlēšanām gribētu vadīt Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Iekšlietu ministriju. Potenciālos ministrus NA nosaukšot septembrī. Šobrīd Nacionālā apvienība ir atbildīga par tieslietu, kultūras jomu, kā arī VARAM.

Apvienības programmā bieži minēts vārds "turpināsim". Jautājot, vai NA sola arī ko jaunu, R. Balodis atbildēja, ka pārmaiņas ir nepieciešamas, taču tās jāīsteno sabalansēti. "Es domāju, ka populismu mēs pārspēt pat nemēģināsim. Apsolīt neiespējamās lietas, turklāt apsolīt tikai solīšana pēc... Manuprāt, tas nepieder pie Nacionālās apvienības, kas ilgus gadus tomēr ir darbojusies valdībā". Viņa subjektīvais viedoklis par programmu esot: "Labāk garlaicīgi, bet stabili, nekā jautri un pārilni ar dažādām idejām, kā var pārmainīt valsts pārvaldi."