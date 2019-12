Atslēgvārdi liepājas pašvaldība | algu pieaugums | budžets | atalgojums

Nākamgad Liepājas pašvaldības darbiniekiem būs vidēji par 10 procentiem lielākas algas nekā šogad. Amatalgu fonda palielinājumu budžeta iestādēm iekļaus pilsētas 2020. gada budžetā, kuru Liepājas dome plāno pieņemt nākamnedēļ – 19. decembrī.

Pašvaldības budžeta projekts izskatīts Budžeta komisijā un 12.decembrī Finanšu komitejā, tas vēl tiks precizēts domes sēdē.

Pašlaik plāno, ka pilsētas budžeta ieņēmumi 2020.gadā būs vairāk nekā 108 miljoni eiro, no tiem mazāk nekā pusi – apmēram 43,5 miljonus eiro dos pilsētas pašas nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, bet 17,5 miljonus eiro dotēs pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds.

Vēl nozīmīgus ieņēmumus veidos valsts mērķdotācijas pedagogu algām, lielākiem projektiem plānotie aizņēmumi un citi ieņēmumi.

Algu palielinājums pašvaldības darbiniekiem – no zemāk atalgotajiem līdz domes vadībai – prasīs apmēram 1,5 miljonus eiro.

Pilsētas galva Jānis Vilnītis uzsvēra, ka algas palielinājums vidēji būs par 10 procentiem. Iestāžu vadītāju ieskatā algu palielinājums būs dažāds.

Parasti algu pieaugumu pašvaldībā ietekmē minimālās algas kāpums valstī, taču šoreiz ir citādi. J. Vilnītis "Kurzemes Vārdam" sacīja, ka ir "milzīgs spiediens uz darbiniekiem", kuriem ir ļoti liels vilinājums pāriet darbā uz privāto sektoru, kur algas kāpj straujāk un nereti ir lielākas, un pašvaldībai ir svarīgi noturēt prasmīgus speciālistus.

Bez tam tikai nākamgad, desmit gadus pēc globālās finanšu krīzes, Liepājas pašvaldība likvidēs krīzes nodarītās sekas bērnudārzu pedagogiem un atjaunos viņiem pilnas slodzes darbu (līdz šim tas ir 0,912).

Vēl paredzēts 2020. gadā palielināt viena bērna piedzimšanas pabalstu no 200 eiro uz 250 eiro. Piedzimstot dvīņiem, pabalsts palielināsies no 300 uz 350 eiro par vienu bērnu, trīņiem – no 1450 uz 1500 eiro par vienu bērnu. 2019. gadā līdz šim Liepājā piedzimuši 697 bērni, tostarp astoņi dvīņu pāri. "Cerēsim uz trīnīšiem," Finanšu komitejā teica J. Vilnītis.