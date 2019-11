Nākamgad plāno sākt Roņu ielas pārbūvi visā tās garumā

Atslēgvārdi Roņu iela | pārbūve | projekts | firma L4 | labiekārtošanas darbi

Nākamgad Liepājas pašvaldība plāno sākt Roņu ielas pārbūvi visā tās garumā, reizē arī izveidojot no Roņu ielas labiekārtotu izeju uz jūru, kā to paredz pludmales tematiskais plānojums. Līdz šim vēl nav tapuši nevieni tā sauktie liedaga vārti, kādus paredz 2015. gadā pilsētas domes apstiprinātais pludmales plānojums.

Vakar Liepājas dome apstiprināja atbalstu Roņu ielas pārbūves projektam, kuru plāno realizēt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Plānots, ka projekta kopējās izmaksas būs vairāk nekā 2,258 miljoni eiro, no tā 1,87 miljoni eiro – no ERAF, 82,5 tūkstoši eiro – no valsts. Pārējās izmaksas būs jāsedz pašvaldībai 2020.–2021. gadā.

Izmaksas vēl tiks precizētas pēc tam, kad būs zināmi būvdarbu iepirkuma rezultāti. Būvdarbu konkursu izsludinās, domājams, nākamā gada sākumā, teica Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Ilze Jurkovska.

Roņu ielas pārbūves mērķis ir degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, lai radītu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai, jaunu darba vietu izveidei. Roņu ielu rekonstruēs visā tās garumā, no K. Ūliha ielas sākot.

Pie akciju sabiedrības "Kursa" kluba paredzēts izbūvēt autostāvvietas, Roņu ielai izveidos pagarinājumu līdz kāpai; izbūvēs stacionāru publisko tualeti, izvietos konteinertipa tualetes un dušas, šim nolūkam tiks arī ierīkots ūdensvads, kanalizācija, elektrotīkli, būs arī koka seguma platformas sezonālo pakalpojumu sniegšanai.

Paredzēts arī veloceliņš. Domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš uzsver, ka zināmā mērā pārbūvētā Roņu iela savienos Vecās ostmalas promenādi ar jūrmalu, un izsaka nožēlu, ka promenādi nav iespējams ar jūrmalu savienot taisni, virzoties gar Tirdzniecības kanālu.

Roņu ielas tehnisko projektu izstrādājusi "Firma L4" par 98 400 eiro (neskaitot pievienotās vērtības nodokli) ar apakšuzņēmumu "CORE projekts".