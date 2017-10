Šodien Liepājas Zobārstniecības poliklīnikā (K. Zāles laukumā) pieraksts bērniem uz valsts apmaksātiem plānveida zobārstniecības pakalpojumiem tiks veikts tikai uz diviem mēnešiem – novembri un decembri, portālu informēja SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase. Nākamgad bērnu kabinets, visticamāk, vairs nepastāvēs.

Zobārstniecības poliklīnikas vadītāja Natālija Kadeģe norāda, ka līdz šim pierakstīti tika visi gribētāji, neņemot vērā pat to, ka pakalpojuma saņemšanas laiks izauga līdz pat pieciem mēnešiem: „Mēs to darījām tāpēc, ka zinām, cik tas ir nepatīkami saņemt atbildi – piedodiet, bet visas vietas ir aizņemtas. Līdz šim mēs varējām izvairīties no šādas situācijas, bet šoreiz pieraksts ir tikai uz novembri un decembri, jo tuvojas gada nogale, kad būs jāslēdz jauns līgums ar Nacionālo Veselības dienestu par valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu bērniem. Taču kādi būs līguma nosacījumi – to mēs patlaban nezinām.”

Tāpat Zobārstniecības poliklīnikas vadītāja uzsver, ka bērniem būtiski mainīsies pierakstu kārtība arī nākamajā gadā: „Bērnu kabinets, ārstu trūkuma dēļ, visticamāk vairs nepastāvēs. Patlaban bērnu kabinetā strādā trīs ārstes, no kurām viena ilgstoši nestrādā veselības problēmu dēļ. Bet pārējās divas nākošā gada pavasarī dosies pensijā. Tāpēc, pēc šo abu dakteru aiziešanas pensijā, Zobārstniecības poliklīnika mainīs pierakstu kārtību bērniem. Tas nozīmē, ka nākamajā gadā gan pieaugušajiem, gan bērniem būs vienota pierakstu rinda pie jebkura no Zobārstniecības poliklīnikas speciālistiem. Būs nodalīts tikai laiks, kad tiks pieņemti bērni, kad pieaugušie.”

Uz jautājumu kāpēc veidojas tik garas rindas N.Kadeģe atbild: „Nevienam nav noslēpums, ka Nacionālā Veselības dienesta noteiktais tarifs par manipulācijām, salīdzinājumā ar zobārstniecības pakalpojumu maksas cenrādi, ir divas līdz trīs reizes mazāks. Līdz ar to Liepājā sarucis to klīniku un ārstu skaits, kas slēdz līgumus ar Nacionālo Veselības dienestu.” N. Kadeģe ir pārliecināta, ja klīnika vai ārsts, kam ir sava privātprakse nevar atļauties sniegt valsts apmaksātus pakalpojumus bērniem, tad attiecīgi to vajadzētu sniegt vismaz pa maksu.

„Bet Liepājā ir iegājies tā, ka daudzi privātkabineti nepieņem mazus bērnus, pat ja vecāki ir gatavi maksāt,” neslēpj Zobārstniecības poliklīnikas vadītāja.

„Protams, bērni ir dažādi. Daudz ir atkarīgs no vecāku iepriekšējas bērna sagatavošanas zobārsta apmeklējumam, jo mazuļi var izjust bailes, raudāt, netaisīt vaļā muti, kost, pat spļaut un spert. Ir grūti kvalitatīvi veikt darbu, ja mazie nesēž mierīgi,” skaidro N.Kadeģe un piebilst, ka arī tāpēc mazie bērni privātpraksēs netiek pieņemti un viņu vecākiem iesaka doties uz Liepājas Zobārstniecības poliklīniku, kur ir bērnu zobārsts.

„Taču mēs neesam vienīgā medicīnas iestāde, kur bērns var vērsties pēc palīdzības un saņemt valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus. Liepājā bez mums vēl ir divas klīnikas, kuras noslēgušas līgumus ar Nacionālo Veselības dienestu par šo pakalpojumu sniegšanu bērniem,” norāda N. Kadeģe.

Portāls noskaidroja, ka vēl zobārstniecības pakalpojumi bērniem Liepājā tiek sniegti klīnikā “Bušmanis IK”, kas atrodas Pīlādžu ielā 34, kā arī klīnikā “Algoritms” Sakņu ielā 14. Jāpiebilst, ka zobu higiēnista pakalpojumus bērniem sniedz arī Anita Burkevica, kura pieņem gan Liepājā, Ganību ielā, gan Grobiņā.

N. Kadeģe stāsta, ka Liepājas Zobārstniecības poliklīnika savu darbību plāno tā, lai pēc iespējas vairāk bērnu varētu sniegt palīdzību akūtos un neatliekamos gadījumos. „Tas nozīmē, ka samazinās pieraksta vietas uz plānvieda ārstēšanu, jo arvien vairāk paliek to bērnu, kas poliklīnikā vēršas ar akūtām sāpēm. Patlaban mēs spējam pieņemt visus bērnus ar akūtām sāpēm. Ja mēs paskatāmies no 2012. gada līdz šodienai, tad 2012., 2013.gadā no visiem Liepājas Zobārstniecības poliklīnikas sniegtajiem pakalpojumiem bērniem 15% ir akūtu gadījumu. 2014. gadā to jau bija 18%, bet 2015. gadā – 25%, pagājušajā gadā – 30% un šogad deviņos mēnešos tie jau ir 32%. Turklāt, ja pieņemam pacientu ar akūtām sāpēm, daļā gadījumu tas beidzas ar zoba izraušanu, bet daļā - nepieciešams vismaz vēl viens seanss, lai pabeigtu ārstēšanu. Tāpēc arvien mazāk paliek laika plānveida ārstēšanai. Un veidojas apburtais loks, jo vairāk mēs pieņemam pacientus ar akūtām sāpēm, jo mazāk mums paliek laika plānveida ārstēšanai. Jo mazāk bērnu tiek uz plānveida ārstēšanu, jo lielāka iespējamība, ka viņš pie mums atnāks ar akūtām sāpēm. Un līdz ar to mums atkal ir jāsamazina pirmreizējo pierakstu skaits,” skaidro N. Kadeģe.

„Šajā pavasarī, kad Veselības ministrija veica sadalījumu rezidentūras programmās pa papildus specialitātēm, pateicoties Zobārstu asociācijas prezidentam Andim Paeglītim, tika ņemts vērā mūsu lūgums un mums tika piešķirtas divas rezidentu vietas bērnu zobārstniecībā. Kaut gan, ņemot vērā lielo bērnu skaitu un sniegtās plānveida ārstēšanas apjomu, mēs prasījām četras. Divas vietas saņēma arī Stomatoloģijas institūts. Taču tikai viens cilvēks pieteicās uz rezidentūru bērnu zobārstniecības programmā, kas rezidentūru izies Stomatloģijas institūtā. Bet trīs brīvās vietas tika sadalītas uz citām rezidentūras programmām. Jaunie zobārsti nevēlas mācīties par bērnu zobārstiem. Tas nav viegls darbs, bet viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc gan topošie, gan jau esošie speciālisti neizvēlas strādāt ar bērniem, ir šie mazie tarifi bērnu zobārstniecībā.

Patlaban nav cerību, ka vēl kāds no jauniem speciālistiem apgūs bērnu zobārstniecību un paredzamā nākotnē varētu papildināt ārstu rindas Liepājas Zobārstniecības poliklīnikā.

Līdz ar to reālu darba roku trūkums ir viens no iemesliem, kāpēc nākošajā gadā neizdosies saglabāt bērnu kabinetu un būs jāpāriet uz jaukto pierakstu. Taču mēs turpināsim meklēt speciālistus, kuri būtu ar mieru strādāt gan ar pieaugušajiem, gan ar bērniem,” apņēmīgi saka N. Kadeģe.