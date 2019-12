Atslēgvārdi gaisa kvalitāte | domē | vide

Liepājas domē nākamgad plānots izstrādāt gaisa kvalitātes programmu, informē domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš. Lēmumprojektu dome varētu izskatīt janvārī vai februārī. "Šo jautājumu gribu izdiskutēt Vides komisijā, kuru sasauks decembrī, pieaicinot atbildīgās valsts institūcijas," viņš saka.

Sīko putekļu daļiņu rādījumu pārsniegšana Liepājā notiek regulāri un satrauc sabiedrību. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) gaisa kvalitātes novērojumu stacija darbojas O. Kalpaka ielā 34, un tās mērījumu rezultāti ir apskatāmi internetā. Taču Valsts vides dienesta (VVD) gaisa kvalitātes mērierīce no Sliežu ielas 7a noņemta šī gada augustā. Vēl novembrī VVD sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta Bukleviča "Kurzemes Vārdam" nevarēja atbildēt, kad iekārtas ražotājs, Vācijas uzņēmums "Lufft", to būs salabojis. "Pagaidām VVD nav ziņu no remonta veicējiem par to, kad iekārtu atkal varēs uzstādīt," viņa teica.

Liepājas domes deputāte Ludmila Rjazanova 30. oktobrī vēstulē VVD lūdza atbildēt, kad atjaunos un nodrošinās sīko putekļu daļiņu mērīšanu Sliežu ielā 7a, kā arī – kur var redzēt informāciju par mērījumiem 2018. un 2019. gadā, kādi ir secinājumi par rezultātiem un kāda bijusi turpmākā rīcība. Viņa arī vaicāja, kāds ir VVD plāns PM10 un PM2,5 putekļu daļiņu pārsnieguma samazināšanai un kā šobrīd konstatē pārsniegumus.

Liepājas reģionālās vides pārvaldes (RVP) direktors Ruslans Pečulis deputātei nosūtījis atbildes vēstuli, kurā teikts, ka "nepārtraukta putekļu daļiņu mērīšana tiks atsākta tūlīt pēc iekārtas uzstādīšanas Liepājas ostas caurlaidē". Taču plānot rīcību gaisa piesārņojuma samazināšanai esot Liepājas domes deputātu kompetence. Pārvalde vairākkārt esot norādījusi domei par izteiktu sīko putekļu daļiņu koncentrācijas pieaugumu privātā sektora namu apkures un autotransporta radīto izmešu dēļ. "Visā pilsētā, tai skaitā pilsētas centrā un mikrorajonos, kur nav rūpniecisku uzņēmumu darbības, ir konstatējamas vizuālas gaisa piesārņojuma sekas – melnas palodzes, aizputējuši logi, noputējis autotransports," rakstīts vēstulē.

L. Rjazanova to publicējusi savā "Facebook" kontā, atzīmējot, ka tā arī neesot sapratusi, kad ierīce atsāks darbu. "Dīvaini, ka nav skaidrs izpildes datums," uzsver deputāte.

