Naktsmiera traucētāji jāpabaida ar policiju

Siltā vasaras naktī tikko esi iemidzis, pa atvērto logu ieplūst svaiga vēsma. Te pēkšņi – bum, bum, bum, bum! Kāds piebraucis un demonstrē sava auto audiosistēmas jaudu vai arī jauniešu kompānija ar pārnēsājamo skandu klausās iemīļoto mūziku. Citreiz kaimiņi aizrāvušies ar jautru ballīti un pat nedomā, ka kādam agri no rīta jāceļas. Kā pasargāt savu naktsmieru – pirkt ausu aizbāžņus vai tomēr zvanīt policijai?

Gan Liepājā, gan novados šādos izsaukumos par trokšņošanu informācija galvenokārt tiek nodota Pašvaldības policijai, stāsta Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Madara Šeršņova: "Taču gadījumos, kad izbrauc Valsts policija, bieži vien pārkāpumi nav konstatēti. Tas varētu būt saistīts ar to, ka izsaucējs jau iepriekš, lai pabaidītu trokšņotājus, ir painformējis, ka zvanīs Valsts policijai, tāpēc trokšņošana tiek pārtraukta pirms likumsargu ierašanās."

Jūnijā Valsts policijā saņemta informācija par dažādiem trokšņošanas gadījumiem – jaunieši automašīnā skaļi klausījušies mūziku, uz ielas lietojuši alkoholu un traucējuši naktsmieru, taču galvenokārt zvani no iedzīvotājiem ir saņemti par kaimiņu trokšņošanu. Ir bijuši arī zvani par traci un alkohola lietošanu sporta laukumā, taču, ierodoties norādītajā vietā un apsekojot apkārtni, neviens netika sastapts. "Tiesa gan, divas reizes izsaukums par trokšņošanu vienā un tajā pašā adresē nav saņemts, kas liecina – ja trokšņošana ir notikusi, likumsargu ierašanās ir likusi iedzīvotājiem apdomāt savu rīcību," atzīmē M. Šeršņova.

Liepājas pilsētas Pašvaldības policija beidzamajos trīs mēnešos ir saņēmusi 83 izsaukumus par miera traucēšanu un 12 rakstveida iesniegumus. Šā gada laikā sastādīti 38 administratīvā pārkāpuma protokoli, ziņo Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāve Agnese Mieme.

Ministru kabineta noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" ir noteikts konkrēts trokšņa līmenis decibelos, kura pārkāpums ir sodāms. Dzīvojamās telpās un guļamtelpās trokšņu līmenis dienā un vakarā pieļaujams līdz 35 dB(A), bet naktī no pulksten 23 līdz 7 – līdz 30 dB(A). Tātad naktsmiera traucēšana ar sadzīves trokšņošanu nav pieļaujama un par to piemērojams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167. pants par sīko huligānismu. Par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un pārsniedz attiecīgajā diennakts stundā noteikto akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu vai vides trokšņa robežlielumu, – fiziskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit eiro, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām – no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt eiro.