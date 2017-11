Namā notiekošais rada raizes

Mājas priekšā veidotās autostāvvietas neatrodas tai piegulošajā teritorijā. Zeme tiek nomāta no pašvaldības, tāpēc arī likums atļauj par vietu katram gribētājam prasīt līdzmaksājumu. Tas gan katram, kurš samaksājis, dos iespējas novietot automašīnu tieši savā vietā – bez bažām, ka tā varētu būt aizņemta.

Atslēgvārdi E. Tisē iela 58 | nama apsaimniekošana | pārvalde

"Kas te darās, tas ir ārprāts!" sašutusi ir E. Tisē ielas 58. nama iedzīvotāja Valentīna Rasmagina. Pēc viņas domām, mājai nav īsta saimnieka un nama pārvaldniece Olga Jankovska iedzīvotāju vēlmes neņem vērā. Apsaimniekotāja gan ir pretējās domās un uzsver – tik daudz uzlabošanas darbu, kā šajā mājā, vienlaikus šobrīd nepiedzīvo neviens nams.

V. Rasmagina pastāsta, ka mēģinājumi uzrunāt apsaimniekotāju bijuši vairākkārtēji, taču rezultāta nekāda. "Jankovska nerunā ar mums ne par ko. Cik reizes neesam mēģinājuši?" stāsta satrauktā iedzīvotāja. "Katru mēnesi maksāju 20 eiro, bet par ko? Es nezinu." Pati V. Rasmagina mājā dzīvojot jau 35 gadus un vienmēr esot godīgi maksājusi rēķinus, tāpēc arī viņai rūpot kopīpašumā notiekošais. Taču ne visi mājas iedzīvotāji esot tik godprātīgi – mājai sakrājies liels parāds, jo vairāku dzīvokļu īpašnieki par maksāšanu neliekoties ne zinis. "No parādniekiem naudu piedzīt nevar. Vairākas tiesas esot bijušas, tās sedz no mūsu naudas, bet neviens neko viņiem padarīt nevar," V. Rasmagina zina stāstīt.

O. Jankovska savukārt noraida apgalvojumus, ka starp mājas iedzīvotājiem un apsaimniekotāju trūkst komunikācijas. "Domāju, ka nevienai mājai nav bijis tik daudz sapulču, kā E. Tisē ielas 58. namam," viņa stāsta, arī "Kurzemes Vārdam" parādot paprāvo mapi ar sapulču protokoliem un iedzīvotāju lēmumiem. "Tik bieza mape nav nevienai mājai."

E. Tisē ielas 58. mājai šobrīd notiek pagalma labiekārtošanas darbi, tāpat arī renovācijas procesā tūlīt noslēgšoties iepirkuma procedūra. "Šādas darbības nemaz bez kopības lēmuma veikt nav iespējams," uzsver jurists Indulis Jankovskis. "Lai tiktu līdz renovācijai, kā minimums nepieciešamas vismaz piecas sapulces. Tāpēc informācija par komunikācijas trūkumu neatbilst patiesībai."

Savukārt parādu piedziņas process esot samērā lēns, tāpēc arī varētu šķist, ka nekas netiek risināts. Taču šobrīd tas vēršas par labu, pastāsta I. Jankovskis: "Līdz šim ir bijusi situācija, ka tiem mājas iedzīvotājiem, kas maksā, jāmaksā arī par parādniekiem. Notiek vairākas tiesvedības, kuras šobrīd ir iztiesātas, tāpēc mājai ienāk papildu līdzekļi."

Negodīga V. Rasmaginai šķiet arī autostāvvietu izveide. "Par mūsu naudu taisīja autostāvvietas. Taču tam, kas gribēja vietu, vēl 300 eiro bija jāmaksā pašam. Tā taču ir mūsu zeme, kāpēc vēl jāmaksā? Otrā mājas pusē tiek taisītas vēl sešas vietas, paredzētas it kā viesiem, par tām nevienam nav papildus jāmaksā. Mēs jau zinām, kas tur liks mašīnas – tie, kas ar Jankovsku draudzējas," uzskata iedzīvotāja.

O. Jankovska, savukārt, norāda, ka mājas priekšā esošā zeme nav namam piederoša – tā jānomā no pašvaldības. Tā kā autostāvvietu izveidi par mājas uzkrāto naudu nav atbalstījuši tie iedzīvotāji, kuriem automašīnu nav, nolemts tās veidot uz nomātās zemes. Tādā gadījumā likums atļauj prasīt līdzmaksājumu no iedzīvotājiem un izveidot autostāvvietas ar īpaši ierādītām vietām. "Ja visa teritorija būtu mājai piegulošā, tad no likuma viedokļa ir savādāk – nevienam nevaram iedalīt individuālas vietas un visi vienlīdzīgi ir tiesīgi rīkoties ar savu īpašumu," skaidro I. Jankovskis. "Bet, ja zeme tiek nomāta, tad var veidot šādas konkrētas stāvvietas tiem, kas piedalījušies nomas maksas segšanā." "Papildus tiks izveidotas sešas vietas uz mājas zemes, kur savu auto varēs novietot ikviens, taču tām nebūs ekskluzīvu atļauju. Kas pirmais iebrauc, mašīnu tur arī atstāj," paskaidro O. Jankovska.

