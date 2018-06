Nav gaidīto ienākumu

Atslēgvārdi budžets | ienākuma nodoklis | nodokļi

Pilsētas budžetā jau trīs mēnešus neizpildās iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāns – sarunā ar "Kurzemes Vārdu" vakar atzina Liepājas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs.

Viņš pieļāva, ka pārāk optimistiska ir bijusi Finanšu ministrijas prognoze par valsts ieņēmumiem pēc jaunās nodokļu reformas, kas šogad stājās spēkā. "Tie pieņēmumi, ka [nodokļa nemaksātāji] iznāks no pelēkās zonas ārā tomēr nav īstenojušies," izpilddirektors sacīja.

Pirmajos piecos mēnešos šī nodokļa ieņēmumiem pilsētas budžetā būtu jābūt izpildītiem par 38 procentiem no gada plāna, bet līdz 4. jūnijam tas bija izpildīts par 37,11 procentiem. Tā kā šis nodoklis ir pilsētas galvenais ieņēmumu avots, tad plāna neizpilde par vienu procentu veido lielu summu – apmēram vienu miljonu eiro, skaidroja izpilddirektors. Tradicionāli iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus pašvaldībās plāno pirmajā pusgadā mazāk, otrajā pusgadā – vairāk. Pirmajā ceturksnī būtu jāizpilda 22 procenti no gada plāna, 2. ceturksnī – 24 procenti no gada plāna. Taču martā un turpmākajos divos mēnešos nodokļa ieņēmumi sākuši bremzēties. "Neatminos, ka tā kādreiz būtu bijis," teica R. Fricbergs.

Toties izpilddirektoru priecē nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, kuri pašlaik kompensē otra nodokļa neizpildi. Pilsētas īpašumu turētāji jau ir nomaksājuši šo nodokli apmēram 3,1 miljona apmērā, un tas nozīmē, ka "esam jau tuvu gada plāna izpildei". Šī nodokļa ieņēmumus R. Fricbergs skaidroja ar to, ka daudzi iedzīvotāji cenšas samaksāt šo nodokli uzreiz, vienā maksājumā, jau gada sākumā, nevis sadala to četros maksājumos pa visu gadu, kā ir iespējams. Savu iespaidu uz ieņēmumiem atstāj arī tas, ka par mājokļiem, kuros nav deklarēts neviens iedzīvotājs, ir jāmaksā paaugstināta nodokļa likme. Veiksmīgi tiek iekasēti arī nodokļa parādi. "Acīmredzot īpašumu tirgus ir dzīvs, parādās kaut kāda dzīvība. Mainās īpašnieki, tas ļauj parādus samaksāt," sprieda R. Fricbergs.

Nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldība, savukārt ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pilsēta saņem pārskaitījumos no valsts budžeta. Valdība pašvaldībām ir solījusi – ja nodokļa ieņēmumi atpaliks no plānotā, tie pašvaldībām tiks kompensēti no citiem budžeta ieņēmumiem.

Finanšu ministrija maija beigās ziņojusi, ka valsts kopbudžeta ieņēmumos gada pirmajos četros mēnešos ir vērojams spēcīgs pieaugums, bet tas ir saistīts ar Eiropas Savienības fondu projektu realizāciju un saņemto līdzfinansējumu no tiem. Turpretī ministrijai bija arī jāatzīst, ka valsts ieņēmumi šogad četros mēnešos ir bijuši zem plānotā – gan pievienotās vērtības nodokļa, gan iedzīvotāju ieņēmuma nodokļa ieņēmumu plāns nav izpildīts, tas lasāms ministrijas mājaslapā.