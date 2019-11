Atslēgvārdi 18.novembris | valsts svētki | svētku koncerts

„Jūtos kā svētkos. Svētku sajūta man nevienam no malas nav jāpiešķir – 18.novembris ir Latvijas svētki, un es par to priecājos!” sacīja liepājnieks Gunārs Romanovskis, kad pirmdienas, 18.novembra vakarā pie koncertzāles „Lielais dzintars” bija izskanējuši valsts 101. dzimšanas dienas koncerta pēdējie akordi. Ar labām emocijām un vārdiem G. Romanovskim pievienojās arī citi „Kurzemes Vārda” uzrunātie.

Jūras ielā uz Latvijas jubilejas svinībām bija pulcējušies vairāki tūkstoši liepājnieku. Sarīkojums sākās ar Elizabetes Katrīnas Eleres dziedātu Latvijas himnu. Tobrīd gan daudzi ļaudis vēl tikai bija ceļā uz koncertu un laukums skatuves priekšā – patukšs. Ļaudis sveica Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis, kurš savā runā atsaucās uz filozofu Platonu un Jēzu Kristu, aicinādams uz labām attiecībām starp cilvēkiem, „kas var darīt katru no mums laimīgāku”.

Pēc režisores Lauras Čaupales scenārija veidotajā koncertā piedalījās arī solisti Aija Vītoliņa, Ralfs Eilands, aktieri Ērika Eglija, Gints Grāvelis, koris „Intis” diriģentes Ilzes Valces vadībā un citi mūziķi.

„Saules mūžu Latvijai!” sarunā ar „Kurzemes Vārdu” priecīgs novēlēja G. Romanovskis, viņaprāt: „Pasākums ir burvīgs, salūts burvīgs. Himnu vienmēr dziedu, hokejā arī dziedu,” un kopā ar tuviniekiem viņš devās mājup valstij par godu atvērt šampanieti.

„Labi jūtos. Vakars izdevies, nekādas vainas! It īpaši salūts patika. Lai aug stipra Latvija!” ir liepājnieka Ainara Fūrmaņa vēlējums. Savukārt Velta Mikne priecājās par labo laiku: „Vakars ļoti skaists, mīlīgs, labs noskaņojums visiem, kas šeit atnākuši un satikušies. Jau trīs dienas man ir svētku noskaņojums! Himnu arī dziedājām. Latvijai gribētu novēlēt, lai dzīve paliek mazliet vieglāka. Visādi apgrūtinājumi mums velkas līdzi no pagātnes. Lai dzīve mums būtu tīrāka, patiesāka, bez sārņiem!”

Ineta Moiseņa uz sarīkojumu bija atnākusi ar mazmeitiņu, un sacīja: „Liels prieks ir, sirds klauvē no kopības sajūtas, no atmosfēras, no brīnišķīga laika, no siltuma, kas nāk no cilvēkiem. Latvija mums ir vissmukākā no visām pasaules valstīm. Lai viņa plaukst, lai cilvēki dod tai siltumu un enerģiju, ko katrs var iedot. Un lai mēs esam visi kopā, tad jau būs labi!”