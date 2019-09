Ņem, ko vajag, atnes, ko vari. Savu darbību sācis (pār)maiņas punkts

Atslēgvārdi pārmaiņas punkts | otrreizējā pārstrāde | radi vidi pats | zaļais dzīvesveids | apģērbi

"Cilvēkiem ir vairāk, nekā pašiem vajadzīgs," pēc (pār)maiņas punkta dažu nedēļu darbības, secinājusi biedrības "Radi Vidi Pats" pārstāve Asnāte Borisova. Apģērbs saziedots tik daudz, ka mazajā telpā jau vairs nav vietas, un savā "Facebook" kontā nācies ziņot, ka uz kādu brīdi drēbes netiek pieņemtas. "Nāciet, kāda "pērlīte" noteikti gaida tieši jūs," smaidot aicina Asnāte, un uzsver, ka viss (pār)maiņas punktā atrodamais paņemams bezmaksas.

(Pār)maiņas punktu Kuģinieku ielā 5, Juliannas pagalmā, atklāja augusta pēdējā dienā, un tā ir biedrības "Radi Vidi Pats" veidota vieta, kur var mainīties un dalīties ar sev vairs nevajadzīgām, bet lietošanas kārtībā esošām drēbēm un citām lietām. Atsaucība no sabiedrības esot liela, kas liek secināt – cilvēkiem lietu, mantu esot vairāk, nekā pašiem vajadzīgs.

"Nav tā, ka cilvēkiem trūktu, viņi nāktu un meklētu, ir pretēji – viņi vēlas atbrīvoties no uzkrātā.

Taču mūsu doma noteikti nav tāda, – iztukšojam savus skapjus, lai atkal varam doties šopingā," A.Borisova norāda, ka vieta veidota, lai mudinātu cilvēkus aizdomāties par ātrās modes ēnas pusi, par bezjēdzīgajiem resursiem, kas tiek tērēti, lai saražotu to, kas mums nemaz nav vajadzīgs. "Jau vietas nosaukums norāda, ka mums gribētos redzēt sabiedrībā pārmaiņas, kaut vai mazas, attiecībā uz saviem patērēšanas principiem."

Asnāte uzsākto projektu vērtē kā veiksmīgu. "Mums bija mērķis šo lietu iekustināt, neesam izvirzījuši īpašus stratēģiskus nākotnes plānus. Ideja joprojām ir attīstības stadijā," teic "Radi Vidi Pats" pārstāve, taču reizē bilst, ka ikdiena liek domāt, kā (pār)maiņas punktam darboties turpmāk.

"Problēma ir tā, ka mums ir maz vietas, nevaram atļauties visu paturēt,"

Asnāte uzsver, ka šobrīd tas ir labdarības pasākums, kas "mūs pašus vienkārši iedvesmo". Tā darbība balstās uz brīvprātības principa, cilvēki, kurus var sastapt (pār)maiņas punktā, par savu darbu algu nesaņem.

Edīte Padāne ir viena no tiem, kas šeit pavada visvairāk sava brīvā laika. "Man ir diezgan labs darba grafiks, varu veltīt laiku šeit," viņa saka, "un man patīk darboties ar apģērbu, komunicēt ar cilvēkiem, ziedot viņiem savu laiku, enerģiju." Edīte sevi sauc par multimākslinieci. "Es pati esmu šuvēja, ikdienā saskaros ar drēbēm, audumu, tāpēc arī man patīk šeit nākt un darboties," skaidro aktīvā sieviete, un priecājas, ka jaunā "darbavieta" ļāvusi pilnībā nomainīt savu garderobi. "Jā, tas ir viens no plusiem. Un vēl man patīk, ka notiek apmaiņa. Cilvēki nāk, ņem un lietas mainās." Jāatzīmē, – ja ir interese kļūt par brīvprātīgo un veltīt dažas stundas sava laika, lai darbotos (pār)maiņas punktā, ikviens laipni aicināts rakstīt biedrībai "Radi Vidi Pats".

Ar domu ierīkot (pār)maiņas punktu biedrības "Radi Vidi Pats" biedri dzīvojuši jau ilgāku laiku. Vairākus gadus aktīvi rīkota "Lielā drēbju diena", kuru laikā cilvēkiem bija iespēja sanākt kopā un bezmaksas apmainīties ar sev piederošo apģērbu. "Bijām projektā uz Berlīni pie domubiedru organizācijas "Trial & error", kas dara līdzīgas lietas, kā mēs, tikai vēl jaudīgāk, un viņiem ir šāds maiņas punkts (swappshop), un viss tur izdodas lieliski. Mēs ļoti iedvesmojāmies un izlēmām, ka taisīsim ko tādu arī Liepājā," pastāsta Asnāte.

Pagrabiņš, kur sākotnēji darbojās biedrības ierīkota pašapkalpošanās velo darbnīca "Radi velo pats" reorganizēta, izremontēta un viena telpa atvēlēta jaunajai idejai. Uz atklāšanas dienu tā piepildīta ar pašu biedru saziedoto.

"Liels bija mūsu pārsteigums, kad 15 minūtes pirms atklāšanas sveši, mums nezināmi cilvēki jau gaidīja, kad vērsim durvis, lai varētu gan atdot savu ziedojumu, gan arī kaut ko jaunu atrast sev,"

atminas A.Borisova. "Ticam, ka vienam liekais var būt otram nepieciešamais," un to apliecinājusi situācija atklāšanas dienā, – kad kāda sieviete tikusi pie skaista lakata vēl pirms tas vispār bija nonācis (pār)maiņas punkta plauktā.

Paralēli maiņu projektam, biedrība organizē arī pārstrādes darbnīcas. "Mēs atbalstām lietu un apģērbu otrreizējo dzīvi un pārstrādi," uzsver Asnāte. No apģērba varot veidot, piemēram, lupatu deķus, iepirkuma maisiņus vai rotaļlietas.

Runājot par to, ko var nest un ziedot (pār)maiņas punktam, A.Borisova teic, ka apģērbam ir jābūt lietošanas kārtībā, tam obligāti nav jābūt izgludinātam, galvenais, lai ir izmazgāts. "Vēlams nest sezonālas drēbes," precizē Asnāte.

"Ļoti vēlamies uzrunāt vīriešu auditoriju, jo vīriešu apģērba mums pašlaik iztrūkst. Tāpat var nest apavus, vērtīgas grāmatas, aksesuārus, traukus. Bet, lūdzu, – ne lielos apjomos.

Varat, piemēram, reizi nedēļā kaut ko atnest, un reizē apskatīt, vai šeit nav kaut kas atrodams arī jums noderīgs."

Lai arī Liepājā ir vietas, kur ziedot sev vairs nevajadzīgas lietas, (pār)maiņas punkta veidotāji pārliecinājušies, ka ar savu darbību tās neapgrūtina, drīzāk – atvieglo. " Esam attīstīta valsts, ar labu dzīves līmeni, varam atļauties tērēt vairāk. Taču nevajadzētu krist galējībās, un pārdomāt savus pirkšanas paradumus," aicina Asnāte.

Uzziņai

(Pār)maiņas punkta darba laiki:

Otrdienās: no pl.14 līdz 19

Ceturtdienās: no pl.14 līdz 19

Sestdienās: no pl. 13 līdz 18

Zināšanai!

Darba laiki var mainīties, tāpēc lūgums aktuālākajai informācijai sekot sociālā tīkla "Facebook" kontā "Pārmaiņas punkts".