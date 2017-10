Neuzticības sienu nograut mākslīgi nevar

Atslēgvārdi liepājas dome | koalīcija | linda matisone

Pēc četriem opozīcijas gadiem tagad nonākot Liepājas domes valdošajā koalīcijā, skatījums uz lietām krietni atšķiras – atzīst Linda Matisone. Ikdienā – uzņēmēja, akciju sabiedrības "Lauma Lingerie" valdes priekšsēdētāja, bet vismaz divas ceturtdienas ik mēnesi tiek pakļautas deputāta darbam. "Kurzemes Vārda" intervija ar L. Matisoni notiek "Lauma Lingerie" biroja sēžu telpā.

"Bezmaz vai situācija iznāk tāda, ka pēc šīm vēlēšanām kažoks jāmet uz otru pusi. Tas nemaz nav tik viegli. Iepriekš mums bija pret pozīciju kritika par diezgan daudzām lietām. Tā bija pamatota, es ceru, ka tā bija pamatota. Tagad par vienu daļu jautājumu, kurus iepriekš kritizējām, ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo esam koalīcijā, esam parakstījuši koalīcijas līgumu, nemaz nevaram viedokli tikpat kritiski paust. Jo šis līgums uzliek atbildību par to, ko mēs runājam un kā runājam," uzskata deputāte, "līdz ar to deputāta darbs ir diezgan nepateicīgs, jo esmu pieradusi parasti pateikt uz aci, ko es domāju. Tagad sanāk, ka es nemaz īsti vairs to nedrīkstu teikt. Mēs parasti izrunājam savā starpā, deputāti no mūsu [Reģionu] apvienības, un mēs tad parasti izdiskutējam diezgan karsti par to vai citu jautājumu. Neskatoties uz to, arī koalīcijas sēdēs, kas mums ir bijušas jau trīs mēnešus, neiet viss tik gludi. Ir arī emocijas, pavīd arī viens otrs aizrādījums – jūs vairs neesat opozīcijā, līdz ar to visiem ir jāstrādā uz viena viļņa un ar vienu konkrētu mērķi. Tas laikam deputāta darbā man šobrīd ir lielākais izaicinājums – pieņemt situāciju tādu, kāda tā ir."

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 3. oktobra numurā.