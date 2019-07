Nevienprātība īpašniekiem maksās dārgi

Atslēgvārdi bāriņu iela 24 | būvvalde | liepājas dome

Tā kā Bāriņu ielas 24. nama īpašnieki nav pildījuši būvvaldes lēmumus un nav rīkojušies, lai novērstu mājas bīstamību, tad pašvaldība uzņemsies rūpes, lai grausts kādam garāmgājējam neuzkristu uz galvas. Lēmumu par to ceturtdien pieņēma Liepājas dome.

Mājai ir pieci īpašnieki – gan juridiskas, gan fiziskas personas, kas nav varējušas vienoties, kā namu apsaimniekot. 2015. gadā būvvalde aizliedza ēku ekspluatēt, jo tika konstatēts, ka pagraba pārsegumi ir bojāti un var iebrukt. Mājas iedzīvotājiem no tās bija jāaiziet. Tolaik ēku pārvaldīja "Liepājas namu apsaimniekotājs", kas arī aplika ap to būvžogu. Kad īpašnieki no LNA pakalpojumiem atteicās, būvžogs tika noņemts. Bet vienlaikus īpašnieki arī neko nav darījuši, lai novērstu ēkas bīstamību un to sakoptu. Mājas stāvoklis ar katru dienu kļūst tikai sliktāks – stāstīja būvvaldes vadītājas vietnieks Arvīds Vitāls. Visnejaukākais ir mājas drūpošais ziemeļaustrumu stūris, no kura uz ielas var izvelties akmeņi. Par to, ka īpašnieki neko nav darījuši, lai rīkotos atbilstoši būvvaldes lēmumiem un bīstamību novērstu, jau tiesu izpildītāju rīcībā ir nodots pieprasījums piedzīt no viņiem piespiedu naudu. "Vienkāršāk būtu, ja ēkai būtu viens īpašnieks. Juridiski ļoti sarežģīti strādāt, ja īpašnieki ir vairāki un tie nespēj vienoties," teica A. Vitāls. Turklāt šo gadu laikā kādam īpašniekam bijusi arī maksātnespēja, cits savu daļu pārdevis – tas viss vēl vairāk apgrūtinājis sarunu procesu ar īpašniekiem.

Tagad, pēc domes lēmuma, par to, lai ēka nebūtu bīstama, būs jārūpējas Komunālajai pārvaldei, kurai jāgādā par ēkas konservāciju. Jāizstrādā konservācijas projekts, bet pašvaldībai 2020. gada budžetā būs jāatvēlē līdzekļi tā īstenošanai, lai pamatus nostiprinātu. "Inženiertehniski tas ir sarežģīti," teica A. Vitāls. Darbu izmaksas būs vismaz vairāk nekā 10 tūkstošu eiro, viņš lēš. Pilsētas izdevumus piedzīs no īpašniekiem, ja ne citādi, būs jāvēršas pret viņu īpašumu.

Pie mājas ir uzraksts – ēku pārdod. Nekustamo īpašumu tirgotājs Ivars Dreijers atklāj, ka mājas cena ir apmēram 12 tūkstoši eiro, taču varētu pārdot arī par zemāku cenu, bet kāds no īpašniekiem vēloties neadekvāti augstu samaksu, tāpēc darījums nenotiek. Pēdējā laikā arī neesot bijuši pirkšanas interesenti par šo ēku, lai gan zemesgabals pie tās ir apmēram 1300 kvadrātmetrus liels, māja atrodas centrā, līdz ar to īpašumam ir sava pievilcība. Taču to grāvis arī tas, ka diezgan ilgu laiku nama durvis bijušas vaļā un tas bijis "pilns ar bomžiem". Līdz ar to māja arī "nenormāli piemēslota, piekakāta un piečurāta".