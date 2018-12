No dežūras NATO pretmīnu grupā svinīgi sagaidīs “Rūsiņu”

Atslēgvārdi jūras spēki | nato | pretmīnu grupa | rūsiņš

Trešdien, 12.decembrī, ap pusvieniem dienā Liepājā notiks Jūras spēku Mīnu kuģu eskadras mīnu kuģa M-08 “Rūsiņš” svinīgā sagaidīšanas ceremonija no dežūras NATO 1.pastāvīgajā jūras pretmīnu grupā (SNMCMG1), kas ir daļa no Alianses Reaģēšanas spēku jūras komponentes, vēstīja Aizsardzības ministrijas (AM) Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļas vecākā referente majore Sandra Brāle.

M-08 “Rūsiņš” svinīgajā sagaidīšanas pasākumā piedalīsies aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Nacionālo bruņoto spēku un Jūras spēku vadība, un citi aicinātie viesi.

Portāls jau vēstīja, ka M-08 “Rūsiņš” NATO 1.pastāvīgajai jūras pretmīnu grupai pievienojās 21.jūlijā Frederikshavnas ostā, Dānijā.

NATO 1.pastāvīgā jūras pretmīnu grupa ir viena no četrām NATO pastāvīgajām Jūras spēku grupām. NATO pastāvīgās Jūras spēku grupas veido NATO Reaģēšanas spēku jūras komponenti, kas darbojas kā tūlītējas reaģēšanas spēki. NATO 1.pastāvīgā jūras pretmīnu grupa ir viena no divām alianses jūras komponenta daudznacionālām vienībām, kas izveidota mīnu iznīcināšanas operāciju veikšanai, un NATO Reaģēšanas spēku sastāvā spēj veikt pretmīnu darbību jūrā noteiktā gatavības laikā.

Ikdienā grupas kuģi piedalās apmācībā, veic manevrēšanas vingrinājumus, kuģošanas treniņu, piedalās arī militārajās mācībās un operācijās, kurās iznīcina mīnas. M-08 “Rūsiņš” dežūras laikā NATO kuģu grupas sastāvā atrada un neitralizēja piecas jūras mīnas no Pirmā un Otrā pasaules kara. Kā viens no pakārtotajiem uzdevumiem ir patrulēšana, kuras laikā NATO klātbūtne tiek demonstrēta gan jūrā, gan krastā, kā arī ostu vizīšu laikā.

Latvijas bruņotie spēki NATO 1.pastāvīgajā jūras pretmīnu grupā piedalās kopš 2007.gada. 2017.gadā SNMCMG1 komandvadību pirmo reizi pārņēma Latvija. NATO karogs tika pacelts uz Jūras spēku štāba un apgādes kuģa A – 53 “Virsaitis”. 2018.gada janvārī grupas komandvadību no Latvijas pārņēma Beļģijas Jūras spēki.