No metropoles uz lauku idilli

Atslēgvārdi ģimene | reemigrācija

Ģimenes locekļu pamudinājums, IT kompānijas paplašināšanās, pat Londonas aukstā ziema – dažādi apstākļi sakrituši tā, ka Anna un Uģis Kreici kopā ar abām atvasēm šogad lēmuši no Londonas atgriezties uz dzīvi Latvijā, apmetoties Grobiņas novadā. "Vienmēr esmu domājis, ka gribu atpakaļ, nekad to domu neatmetu," saka Uģis. "Vēl gan nebija tāds konkrēts plāns, bet sākām par to runāt un diennakts laikā izlēmām – jābrauc uz Latviju," papildina Anna.

"Prom bijām ļoti ilgi!" saka Anna. "Bet jau no vasaras esam šeit," sieviete priecīgi piebilst, pastāstot, ka Uģis ģimenei pievienojies mazliet vēlāk – šā gada septembrī. Ar bērniem Ernestu un Kati Kreicu ģimene mitinās saimniecībā pie Annas tēta un omas. Galvenajā mājā gan šobrīd notiek renovācija, tāpēc ikdienas nodarbes tiek aizvadītas saimniecības ēkā – tur Anna palīdz tēvam cept maizi, paralēli gatavojot arī savus produktus, piemēram, vegānās kanēļmaizītes, veselīgo banānu maizi bez cukura. Uģis savukārt attālināti strādā informācijas tehnoloģiju jomā, tāpēc daļa dienas paiet pie datora. Sportiskās nodarbes viņam tagad nodrošina lauku darbi, piemēram, malkas skaldīšana.

Bet kāpēc jaunie cilvēki vispār devušies uz svešzemi? "Mana māsa toreiz jau bija Anglijā, es tajā laikā studēju un izdomāju, ka ņemšu akadēmisko gadu un aizbraukšu pastrādāt. Tur uzreiz man bija darbs, iestrādājos, pagāja gads, tad vēl viens un vēl viens. Tā mazliet iesprūdu tur," stāsta Uģis. Anna savukārt uz Angliju devās, tiklīdz nokārtoja vidusskolas eksāmenus. "Daļa ģimenes jau bija tur, mamma dzīvoja Londonā. Sākumā gan braucu ar domu mācīties, bet sāku strādāt un studijas palika otrajā plānā. Sākotnēji strādāju viesnīcas restorānā, vēlāk par personisko asistenti. Vienu vasaru nodzīvoju Dienvidāfrikā," sieviete stāsta. Londonā viņa iepazinusies ar Uģi, abi apprecējušies, un drīz vien jau sākās mazā Ernesta gaidības. Puisēnam šobrīd ir četri gadi, mazajai māsiņai Katei – trīs.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 10. decembra numurā.