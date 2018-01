Atslēgvārdi deklarēšana | nīn | nodoklis

Gada nogalē vairāk cilvēku nekā citus gadus šajā laikā dodas uz Pašvaldības policiju, lai deklarētos jaunā adresē – pastāstīja policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš. Šāda rosība tiek skaidrota ar to, ka Liepājā no jaunā gada par dzīvokļiem, kuros neviens nav deklarēts, būs jāmaksā lielāks nekustamā īpašuma nodoklis. Pašvaldības policijas darbinieces, kuras pieņem iedzīvotājus deklarēšanās jautājumos, decembra pēdējās darbadienās esot noslogotas un arī pārsteigtas, ka nācēju ir tik daudz.

Liepājā deklarējas gan iedzīvotāji no apkārtējiem novadiem, gan arī no citām pilsētām. K. Vārpiņš pats zinot gadījumu, kad kāds deklarējis Liepājā no Rīgas savu draudzeni bijušajā vecmāmiņas tukšajā dzīvoklī. "Aktivitāte ir liela. Bet daudzi, iespējams, nezina, ka deklarēties var arī internetā (izmantojot portālu latvija.lv – N. D.). Bet pie mums tas ir pakalpojums par maksu," saka K. Vārpiņš. Pagaidām gan vēl viņš nevarēja pateikt, kā deklarēšanās dēļ ir mainījies Liepājas iedzīvotāju skaits.

"Kurzemes Vārds" jau ziņoja, ka oktobrī pilsētas dome nolēma, ka par dzīvokļiem, kuros 2018. gada 1. janvāra pusnaktī pulksten 00.00 nebūs deklarēts neviens iedzīvotājs, būs jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis ar likmi 1,5 procenti no kadastrālās vērtības. Pašlaik par dzīvokļiem liepājnieki lielākoties maksā nodokli ar likmi vien 0,2 procenti. Pēc pašvaldības informācijas, domes lēmuma pieņemšanas laikā pilsētā bija 29 tūkstoši fizisko personu mājokļu, no tiem 5146 mājokļi, kuri pieder fiziskām personām un kuros nebija deklarēts neviens iedzīvotājs. Par tukšajiem dzīvokļiem kopā līdz šim īpašnieki maksājuši nodokli 84,75 tūkstošus eiro gadā, bet, aprēķinot nodokli ar likmi 1,5 procenti, summa, kuru varētu iekasēt pašvaldība no šiem dzīvokļiem, ir 635,65 tūkstoši eiro.