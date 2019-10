Noplukušas kartes bojā pilsētas tēlu

Atslēgvārdi pieturvietas | sabiedriskais transports | kustības shēmas

"Vecās sabiedriskā transporta kustības shēmas pieturvietās dara kaunu visai pilsētai. Tās atgādina samirkušu tualetes papīru. Nesaprotu, kāpēc neviens neko nedara, esmu informējis gan "Liepājas sabiedriskā transporta" vadību, gan Komunālo pārvaldi. Ja viņi ir tik bezspēcīgi, tad dodiet man atļauju un skrūvgriezi, es pats tās izņemšu," saka sarūgtinātais liepājnieks Mariss Bernāts.

Basketbola aprindās zināmais M. Bernāts "Kurzemes Vārdam" uzskaitīja vairākas pieturvietas Liepājā, kur vērojama bēdīga aina saistībā ar sabiedriskā transporta kustības shēmām, un par to Brīvības un Klaipēdas ielā, un pie Cukura ielas apļa pārliecinājāmies arī mēs.

"Eiropas Savienībā taču ir prasība, ka pieturvietās ir jābūt maršrutu shēmām, tiesa, mūsu pilsētā laikam labāk būtu, ja to nebūtu vispār. Katrā ziņā ne tādā paskatā. Vasaras sezonā Liepājā ir daudz tūristu, būtu jānokaunas, ka mēs tā prezentējam savu pilsētu. Vai tiešām šos nesmukumus no pieturām ir tik grūti aizvākt? Jau maijā ziņoju par to "Liepājas sabiedriskā transporta" vadībai, pēcāk arī Komunālajai pārvaldei, taču nekas nav mainījies un atbildīgie cilvēki tikai imitē darbību," pastāsta M. Bernāts.

"Atsevišķās pieturvietās tiešām maršrutu shēmas ir sliktā stāvoklī un tās vajadzētu novākt, tādēļ esam lūguši Komunālajai pārvaldei to izdarīt un ceram, ka tas tā arī būs.

Sākotnēji vasarā bijām plānojuši nomainīt vecās kartes ar jaunām, mums tam bija paredzēts finansējums, taču tagad plāni ir mainījušies, jo sadarbībā ar Liepājas reģiona Tūrisma un informācijas biroju, kā arī pašvaldību vēlamies papildināt informāciju, kas lieti noderēs tieši tūristiem, proti, nebūs vairs tikai maršrutu shēmas, bet arī norādes, kā nokļūt konkrētās vietās pilsētā," sacīja pašvaldības aģentūras "Liepājas sabiedriskais transports" direktors Uldis Zupa.

Pagaidām viņš gan nevarēja pateikt, kad konkrēti mēs šos jauninājumus varēsim redzēt, taču mērķis esot to paveikt līdz jaunajai tūrisma sezonai.

Komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls gan atzina: "Šajā gadījumā viss sākas un beidzas pie "Liepājas sabiedriskā transporta", proti, Komunālā pārvalde veic tehnisko uzkopšanu, bet mēs neaizvietojam un nenovācam pieturvietās esošo saturu. Tā nav mūsu funkcija, bet, ja, piemēram, dome mums dos tādu uzdevumu, tad tas būs jāpaveic. Pagaidām mēs to nedarīsim."