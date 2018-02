Šodien, 15.februārī, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē Bāriņu ielā bija ieradies Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis, lai darbiniekus iepazīstinātu ar jaunumiem – līdzšinējais Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Normunds Grūbis pārcelts darbā uz Rīgu, bet Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka amatā iecelts bijušais Saldus iecirkņa priekšnieks Indulis Blīgzna.

Kā portālam pastāstīja I.Ķuzis, saistībā ar Valsts pārvaldes reformas plānu un tā ietvaros paredzēto izvērtējumu, kas attiecas uz Valsts policiju, ar 1.februāri ir izveidots jauns amats – Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieka vietnieks.

Šī amata pienākumus jau 1.februārī uzsācis pildīt pulkvedis N.Grūbis. “Viņa pienākumos būs koordinēt procesu, kas attiecas uz paredzētā Valsts policijas funkciju izvērtēšanas pētījuma veikšanu,” skaidro VP priekšnieks: “Līdz šim N.Grūbis pildīja VP Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieka pienākumus. Izdiena Valsts policijā viņam ir 26 gadi un seši mēneši.”

Jautāts, kādēļ uz jauno amatu izvēlēts tieši N.Grūbis, I.Ķuzis skaidroja, ka viņam ne mirkli nav bijušas šaubas, ka tieši līdzšinējais VP Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks ir piemērotākā kandidatūra:

“Un esmu pateicīgs, ka N.Grūbis piekrita. N.Grūbis ar savu akadēmisko, analītisko un stratēģisko skatījumu un domāšanu, manuprāt, ir pilnībā atbilstošs šim amatam. Tajā pašā laikā viņš jau no pirmsākumiem ir vadījis vienu no reģioniem – Kurzemes reģionu. Viņa skatījums par sistēmisku pieeju VP struktūrai un funkcijām ir būtisks pienesums šim amatam. Protams, tās ir tikai 15 dienas, kopš N.Grūbis pilda jaunos pienākumus, taču dara to labi.”