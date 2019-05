Atslēgvārdi jūras spēki | jūras spēku mācības | mācības | Baltic Fortress

Šodien, 24.maijā, noslēdzas starptautiskās Jūras spēku mācības “Baltic Fortress 2019”, kas norisinājās no 20. līdz 24.maijam Latvijas teritoriālajā jūrā pie Liepājas un Latvijas ekskluzīvi ekonomiskajā zonā, vēsta AM Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļas pārstāve, majore Sandra Brāle.

“Mācību mērķis ir pilnveidot trīs Baltijas valstu Jūras spēku sadarbības spējas pretmīnu darbībā un pret virsūdens taktisko operāciju spēju atstrādāšanā, pielietojot NATO procedūras,” stāsta mācību komandieris Mīnu kuģu eskadras komandieris komandkapteinis Gvido Ļaudups.

Latvijas Jūras spēkus šogad mācībās pārstāvēja pieci kuģi - A – 53 “Virsaitis”, A – 90 “Varonis”, M-04 “Imanta”, P – 08 “Jelgava” un P – 05 “Skrunda”.

Mācībās “Baltic Fortress 2019” piedalījās Jūras spēku apakšvienības, Baltijas valstu kuģu eskadra (BALTRON) un tās atbalstīja Gaisa spēki. Kopumā mācībās bija iesaistīti astoņi kuģi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī Ierobežotu un seklo ūdeņu pretmīnu darbības komandas no Latvijas un Beļģijas, kuras darbībā atbalstīja Mīnu kuģu eskadras Ūdenslīdēju komanda. Mācībās piedalījās arī starptautiskā Jūras spēku Vidējā līmeņa štāba virsnieka kursa studenti no Baltijas valstu bruņotajiem spēkiem un Zviedrijas, lai kursā apgūtās teorētiskās zināšanas nostiprinātu praktiski uz štāba kuģiem.

Jūras spēku mācības “Baltic Fortress” ik gadu norisinās pēc rotācijas principa un šogad tās organizēja Latvijas Jūras spēki.