Notiks nodarbības par baltu tautu literatūras jautājumiem

Atslēgvārdi liepajas universitāte | nodarbības | baltu tautas

8. decembrī, pulksten 16, Liepājas Universitātē, Kūrmājas prospektā 13 notiks 2017. gada pēdējā Valodu un kultūras studiju skolas nodarbība, kas paredzēta Liepājas pilsētas un rajona vecāko klašu skolēniem, kā arī visiem citiem interesentiem, portālam vēstīja Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane.

Šajā reizē Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docētāji piedāvās lekcijas un sarunas par divu baltu tautu – latviešu un lietuviešu valodas un literatūras jautājumiem. Šo nodarbību aktualitāte 2017. gada nogalē saistīta ar to, ka laikā no 6. decembra līdz nākamā gada 18. novembrim Somija, Lietuva, Igaunija un Latvija atzīmēs simtgadi. Kā pirmā no Baltijas valstīm savu simtgadi ar saukli "Nākotnes iedvesmoti" jau pavisam drīz – 2018. gada 16. februārī – svinēs Lietuva, kuras valstiskumam gan ir daudz senākas saknes nekā Latvijai un Igaunijai. Kā zinām, 2018. gada novembrī simtgades svinības noslēgs otra baltu tauta.

Viena no decembra Valodu un kultūras studiju skolas nodarbībām būs veltīta kopīgajam un atšķirīgajam abās baltu valodās (to vadīs asoc. prof. Ieva Ozola), savukārt otrajā nodarbībā tiks runāts par baltiskās identitātes apziņu un baltu vienotības idejām latviešu literatūrā (to vadīs prof. Edgars Lāms).

Nākamā gada pirmā Valodu un kultūras studiju skolas nodarbība būs 9. februārī. Tā būs veltīta krievu valodai un kultūrai, kā arī citu valodu aizguvumiem latviešu valodā.