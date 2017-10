Notiks zibakcija par atkritumu šķirošanu

Atslēgvārdi zibakcija | atkritumu šķirošana | kampaņa

Ceturtdien, 26. oktobrī, Rožu laukumā Liepājā pulksten 15.30 notiks kampaņas "Mazāk ir vairāk" zibakcija, kurā ikviens garāmgājējs varēs piedalīties atkritumu šķirošanas spēlē un iegūt balvas, bet pēc tam pulksten 18 iegriezties kafejnīcā "Ideju bode" nogaršot "Zero Waste" ēdienkartes ēdienus. Par to informēja kampaņas projekta vadītāja Austra Straume.

Kampaņa "Mazāk ir vairāk" ir radošu un interaktīvu pasākumu sērija, kas oktobrī un novembrī norisinās piecās Latvijas pilsētās – Liepājā, Jelgavā, Valmierā, Rēzeknē un Rīgā – un popularizē "Zero Waste" jeb bezatkritumu dzīves stilu un atziņu, ka iegādātais ēdiens un sadzīves preces nav atkritumi, tāpēc pret pirkumiem jāizturas atbildīgi. Zibakcijas laikā Rožu laukumā ikviens garāmgājējs varēs uzzināt, kā iespējams samazināt atkritumu daudzumu ikdienā un kā pareizi tos šķirot. Pēc iepazīšanās ar šo informāciju būs iespēja piedalīties atkritumu šķirošanas spēlē un iegūt balvas.

Vēlāk "Ideju bodē" notiks ēdienu gatavošanas meistarklases ar "Zero Waste" aktīvistes Baibas Petrenko lekcijām un kafejnīcas "Austra" īpašnieces un šefpavāres Rūtas Rietumas praktiskiem padomiem ēdienu gatavošanā un degustācijām. B. Petrenko dzīvo Siguldā un ik pa laikam darbojas kultūras un literāros projektos. Jau gandrīz gadu viņa savā ikdienā veiksmīgi pielieto atkritumu neradīšanas principus un labprāt dalās pieredzē. Savukārt R. Rietuma stāstīs par to, kā mēģināt pareizi, sezonāli un ekoloģiski gatavot, kā nekrist galējībās, būt veselam un nedarīt pāri videi, kurā dzīvojam. Šīs meistarklases ievadīs Eko restorānu nedēļu, kuras laikā "Ideju bodē" tiks piedāvāta projekta "Mazāk ir vairāk" īpašā ēdienkarte, kas atbilst "Zero Waste" idejai.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, lai samazinātu atkritumu daudzumu ikdienā – katram pēc savām iespējām. Viens no kampaņas akcentiem ir efektīva iepirkšanās: nepirkt lieku, nepirkt industriāli iepakotas preces, izmantot tās atkārtoti, efektīvi un pareizi uzglabāt un lietot pārtikas preces. Otrs – pareiza atkritumu šķirošana.