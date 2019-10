5G: mīti un atspēkojumi

Atslēgvārdi 5G | tehnoloģijas | novadi saprot

Šovasar Liepājā atklāja vienu no mūsu valstī pirmajām 5G jeb piektās paaudzes mobilo sakaru bāzes stacijām. Aktivizējās tehnoloģijas pretinieki, kas daļu sabiedrības biedēja ar argumentiem par tās kaitīgumu. Vēlāk reaģēja mediji un zinātnieki, kas veltīja daudz laika un enerģijas, lai atspēkotu pieņēmumus, puspatiesības un reizēm pat klajus melus. Piedāvājam jūsu uzmanībai trīs apgalvojumus par 5G tehnoloģiju un to atspēkojumus.

1. apgalvojums: ELEKTROMAGNĒTISKAIS STAROJUMS IR KAITĪGS VESELĪBAI.

Doktora Bila P. Karija 2000. gada pētījumā Floridā par bezvadu tīklu ietekmi uz cilvēka veselību secināts – jo augstāka ir elektromagnētisko viļņu frekvence, jo vairāk smadzenes absorbē šos viļņus un jo lielāks kļūst risks saslimt ar smadzeņu vēzi.

Ūdens tirgotāja "Memory Water" feisbuka lapas video apgalvo, ka 5G tehnoloģiju nodrošinošais bāzes staciju radītais elektromagnētiskais starojums ir kaitīgs kā cilvēkiem, tā dabai, dzīvniekiem, kukaiņiem.

Avots: facebook.com. "Memory Water": "Vai vēlies būt 5G laboratorijas žurka?"

Atspēkojums: KAITĪGUMS NAV PIERĀDĪTS.

Ņujorkas Universitātes radioloģijas profesors Kristofers Kolinss un medicīniskās fizikas profesors Mārvins Ziskins norādīja uz būtisku pētījuma kļūdu. Dr. Karijs savā analīzē neņēma vērā cilvēka ādas aizsargefektu. Proti, augstāku radio frekvenču gadījumā, āda darbojas kā barjera, kas aizsargā iekšējos orgānus un arī smadzenes no viļņu ietekmes.

Pasaules Veselības organizācija pauž, ka, aplūkojot daudzos pētījumus kopumā, redzams – pašreizējie pierādījumi neapstiprina, ka sekas uz veselību atstātu zema līmeņa elektromagnētiskā lauka iedarbība, kas ir raksturīga 5G bāzes stacijām.

Fiziķis un vēža pētnieks Deivids Roberts Graims skaidro, ka radio viļņi, kas tiek izmantoti mobilo tālruņu tīklos, ir nejonizējoši, kas nozīmē, ka tiem nav pietiekamas enerģijas, lai sašķeltu DNS un izraisītu šūnu bojājumu, kā to apgalvo tehnoloģijas kritiķi.

Avoti: Laikraksts "The New York Times" "The 5G Health Hazard That Isn't" ("5G veselības apdraudējums, kura nav.")16.07.2019.;

who.int. "What are electromagnetic fields?" ("Kas ir elektromagnētiskie lauki?"), bbc.com. "Does 5G pose health risks?" ("Vai 5G rada draudus veselībai?") 15.07.2019.

2. apgalvojums: 5G ir NATO RADĪTA TEHNOLOĢIJA, LAI KONTROLĒTU PŪLI.

"Memory Water" dibinātājs Jānis Pļaviņš feisbuka lapā "Patiesība par 5G": "Pasaules līmeņa mikroviļņu ieroču eksperti mūs brīdina, ka tieši 5G varēs izmantot, lai tiešā veidā varētu ietekmēt cilvēkus." Runa ir ne tikai par iespējamību ar tehnoloģijas palīdzību izsekot cilvēkus, bet arī par to, ka pret viņiem varēs vērst precīzi mērķētu staru kā mikroviļņu ieroci.

Avots: facebook.com. "Patiesība par 5g".

Atspēkojums: TĀ IR NEPIERĀDĀMA SAZVĒRESTĪBAS TEORIJA.

Šāds apgalvojums tiek uzskatīts par sazvērestības teoriju, ko kultivē gan galēji labējie, gan galēji kreisie ekstrēmisti. Pamatdoma – valdības izmantos 5G, lai kontrolētu sabiedrību politisku un ekonomisku mērķu dēļ.

Vēl viena versija – tā ir Krievijas propaganda, lai ne tikai diskreditētu savu ilggadējo militāro pretpolu NATO, bet arī kavētu Rietumvalstu tehnoloģisko un ekonomisko progresu, ko 5G varētu sekmēt.

Avots: elektronikas inženieru izdevums "EE Times" "5G: The Conspiracy Theories" ("5G: Sazvērestības terorijas"), autors Martins Rouvss, 31.07.2018.;

nytimes.com. "Your 5G Phone Won't Hurt You. But Russia Wants You to Think Otherwise" ("Tavs 5G tālrunis tev nekaitēs. Taču Krievija grib, lai tu domātu pretēji") 12.05.2019.

3. mīts: 5G DĒĻ DĪVAINI UZVEDAS UN MIRST PUTNI.

Latvijas interneta resursos šovasar tika publicēts video, kas vēstīja, ka putni it kā esot pametuši Liepājas ezeru pēc 5G bāzes stacijas uzstādīšanas pilsētas centrā.

Iespējams, šī apgalvojuma autorus un izplatītājus iedvesmoja ziņa par simtiem putnu masveida nāvi Hāgā Nīderlandē 2018. gada oktobrī. Tika apgalvots, ka putnu nāvi izraisījis 5G izmēģinājums.

Avots: greenworldwarriors.com. "Hundreds of birds dead during 5G experiment in The Hague" ("Simtiem mirušu putnu 5G eksperimentā Hāgā") 10.11.2018.

Atspēkojums: TAJĀ LAIKĀ HĀGĀ NENOTIKA 5G TESTI.

Liepājnieki arī pēc 5G raidītāja uzstādīšanas varēja pārliecināties, ka ūdensputni Liepājas ezeru nav pametuši. Savukārt Hāgā patiesībā nenotika 5G testi, bet Roterdamas Dabas vēstures muzeja un Vāgeningenas Universitātes pētnieki veica autopsiju 15 Hāgas strazdiem, kuriem tika konstatēti iekšēji bojājumi.

Pētnieki secināja, ka putni miruši pēc uztriekšanās objektiem (iespējams – zemei, koku zariem, cits citam) ar lielu spēku.

Nav precīzi zināmi iemesli šādai rīcībai, taču zinātnieki pieļāva, ka to izraisījusi panika pūču uzbrukuma dēļ vai citi iemesli. Izmeklējumi arī atklāja toksīna pēdas, ko varēja atstāt strazdu uzturā lietotās sēklas. Taču nav zināms, vai šiem toksīniem bija kāda loma putnu nāvē.

Avots: fullfact.org. "Hundreds of birds were found dead in the Netherlands but it had nothing to do with 5G" ("Nīderlandē atrasti simtiem mirušu putnu, bet tam nav nekāda sakara ar 5G") 21.08.2019.

