Brīnumlīdzekļi vēl nav izgudroti. Neuzķeries!

Pēdējo gadu laikā arvien populārāks kļūst veselīga dzīvesveida kults. Šī tendence sniedz iespēju alkatīgajiem brīnumlīdzekļu reklamētājiem iedzīvoties uz to cilvēku rēķina, kuri vēlas atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Jāsaka, ka tas viņiem izdodas! Un, jo vairāk esam gatavi šādiem brīnumiem noticēt, jo vairāk atrodas solītāju. Viens no tādiem brīdi pa brīdim "izlec" acu priekšā, kad internetā meklējam informāciju par veselīgu dzīvesveidu. Laikam jau skatījumu algoritms ir pielāgojies mītam, ka veselīgi, tas noteikt ir arī... slaidi un "tievējoši".

Nekāda ķīmiskā sastāva

"Lieto "Africanmango 900" un paliec tievs viegli un garšīgi," aptuveni tā sola košā mājaslapa, ko rotā jaunas un acīmredzami fitnesa nodarbībās pamatīgi iesvīdušas sievietes puskailais augums. Turpat arī "pieredzes stāsti" – jaunu cilvēku atklāsmes, kā viņiem rekordīsā laikā izdevies gan atbrīvoties no liekiem kilogramiem, gan atgūt teju pazaudēto veselību.

Mājaslapā teikts, ka produkts paātrina vielmaiņu, samazina ēstgribu, dod sāta sajūtu, pazemina cukura un LDL, holesterīna līmeni asinīs, palīdz ātri zaudēt svaru, reducē taukaudus. Turpat arī vārdā nenosauktas dietoloģes skaidrojums. Labāku "tievo" dzīvi tabletīšu veidā varam pavisam viegli nopirkt internetā!

Uztura speciāliste Ilze Lutere reklāmu komentē ironiski:

"Ja būtu izgudrots kaut viens šāds brīnumlīdzeklis, tad neviens apaļīgs cilvēks pa šo zemi nestaigātu...

Bet ja nopietni, tad, lasot anotāciju, ko piedāvā ražotājs, mati ceļas stāvus. Ir svarīgi saprast, kas tās ir par vielām, kas tiek piedāvātas, kāds ir to ķīmiskais nosaukums un sastāvs. Ja par produktu tiek runāts kā par šķiedrvielu avotu, tad vajadzētu saprast, cik tur to šķiedrvielu ir. Tāpat teikts, ka šis produkts ir iegūts no mango augļa mīkstuma un tas paātrinās vielmaiņu, samazinās ēstgribu, dos sāta sajūtu, reducēs taukaudus un palīdzēs nomest lieko svaru. Varu pateikt, ka jebkura pārtikas produkta šķiedrvielas darīs visu to pašu, un nav svarīgi, vai tā šķiedrviela nāks no kāposta vai bumbieriem."

Vēl uztura speciāliste vērš uzmanību uz to, ka reklāmā tiek izmantoti, maigi izsakoties, dīvaini izteikumi, piemēram, ka līdzeklis "stimulē" cukura un glikozīda līmeni asinīs.

"Bet mēs visu laiku runājam, ka nevis jāstimulē, bet drīzāk – jāsamazina šis līmenis. Vēl tiek pausts, ka samazinās triglicerīdi, kas ir vieni no svarīgākajiem plazmas lipīdiem, bet jebkurš cilvēks, savā uzturā samazinot, piemēram, dzīvnieku izcelsmes taukus, var samazināt triglicerīdus, jo triglicerīdi ir tie tauki, kas mums "aug" asinīs. Tā ka nav speciālas vielas, kas tieši iedarbotos uz triglicerīdu samazināšanos," – tā I. Lutere.

Tāpat uztura speciāliste norāda, ka izslavētās vielas mango augļa mīkstumā ir tieši tās pašas, kas jebkurā ogā vai auglī. "Tur nav nekā tāda, ko būtu vērts speciāli izcelt, un vēl mazāk tāda, kas palīdzētu samazināt svaru," saka I. Lutere.

Ne adreses, ne citu ziņu

Ar saviem novērojumiem dalās arī sabiedrības veselības speciāliste un fitnesa trenere Flēra Petersone: "Mājaslapā nav nedz informācijas par uzņēmumu, nedz par veidu, kā atdot atpakaļ produktu vai atteikties no pakalpojuma.

Kurjers, kas piegādās preci, visdrīzāk nespēs paskaidrot, no kurienes tas produkts tiek piegādāts, vai tas ir drošs."

F. Pētersone min, ka arī saziņas sadaļa ir veidota vienpusēji, lai klients nevarētu pārbaudīt konkrēto personu, kas tirgo produktu, bet uzņēmējs varētu sazināties ar klientu.

Produkta piedāvātājs ir nodrošinājies, lai gadījumā, ja klients nebūs apmierināts ar saņemto produktu, viņš, visticamāk, nevarētu ne nosūtīt to atpakaļ, ne sazināties ar uzņēmēju. Un pat ja pircējam, klientam rastos vēlme vērsties ar sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), gadījumā, ja uzņēmums bāzēts citā valstī, centrs nevarēs palīdzēt.

Sazinoties ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), noskaidrojām, ka produkts "Africanmango 900" nemaz nav reģistrēts PVD uztura bagātinātāju reģistrā, līdz ar to šo produktu nav atļauts Latvijā tirgot, kā arī nav atļauts to reklamēt.

Bumeranga efekts garantēts

"Ja apskatīsiet tirgū pieejamos uztura bagātinātājus, redzēsiet, ka neviena produkta marķējumā netiek iekļautas frāzes, ka produkts pārliecinoši iedarbojas uz veselības stāvokli. Eiropas līmenī ir pieņemts veselīguma norāžu saraksts, ko var izmantot pārtikas produktu marķējumos pie noteikta vielas procentuālā vai masas daudzuma tajā. Un šajā gadījumā veselīguma norādes galvenokārt būs "palīdz samazināt", "palīdz uzlabot" utt., nevis striktā apgalvojuma formā – "samazina", "uzlabo" utt.," piebilst F. Pētersone.

Bet I. Lutere pievērš mūsu uzmanību eksperta viedoklim: "Būtu vērtīgi ierakstīt eksperta vārdu interneta meklētājā, lai varētu saprast, kas šis ir par speciālistu, kāda ir viņa kvalifikācija utt., bet šeit pat nav minēts viņa vārds un uzvārds."

Abas speciālistes vēl vērš uzmanību uz atsauksmi, ka jauna sieviete divu mēnešu laikā, lietojot uztura bagātinātāju, zaudējusi 14 kilogramus svara.

"Tik straujš svara zudums nav nemaz vēlams, tas var pat kaitēt lietotāja veselībai. Zaudējot tik īsā laikā tik daudz liekā svara, ķermenim nav iespējas iziet adaptācijas procesu, tas nevar pierast pie jaunā svara.

Šādi eksperimenti vienmēr beidzas ar bumeranga efektu – svars, kā likums, būs atpakaļ tuvākajos mēnešos, turklāt, iespējams, pat dubulti. Cilvēkiem ir jāsaprot, ka bez dzīvesveida maiņas samazināt svaru ir nereāli. Turklāt tam ir nepieciešams salīdzinoši ilgs laiks. Veselīga svara samazināšana ir ne vairāk par kilogramu nedēļā, tas ir maksimums, puskilograms – tas nedēļā būtu ideāli."

MATERIĀLS TAPIS AR LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA FINANSIĀLU ATBALSTU.