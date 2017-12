Atslēgvārdi liepājas autobusu parks | sabiedriskais transports | kļūda

Ceturtdien, 30.novembrī, sociālajos tīklos izplatījās informācija, ka kādam maršruta autobusa pasažierim, kurš samaksājis naudu par biļeti, autobusa šoferis izsniedzis tā saucamo “nulles” biļeti. Komentētāji pauda aizdomas, ka tādējādi šoferis naudu “iebāzis kabatā”.

AS "Liepājas autobusu parks" valdes priekšsēdētājs Leonīds Krongorns, runājot par šofera kļūdaini izdoto biļeti, portālam vispirms norāda: “Neatkarīgi no komunikācijas formas, AS "Liepājas autobusu parks" pateicas ikvienam, kurš norāda uz mūsu kļūdām un tādējādi palīdz mums uzlabot pārvadājumu kvalitāti. Arī šajā gadījumā pateicamies pasažierei par vērību un aicinām ikvienu Liepājas iedzīvotāju ziņot par šāda veida pārkāpumiem arī turpmāk.”

Tad skaidro: “Gadījumi, kad "Liepājas autobusu parka" darbinieks izdot neatbilstošu biļeti, notiek reti. Esam noskaidrojuši konkrēto autobusa šoferi. Ņemot vērā, ka šis šoferis tikai nesen sāka darbu uzņēmumā, visticamāk, ka viņš pieļāvis kļūdu neuzmanības dēļ, nevis rīkojies ļaunprātīgi. No savas puses pārrunāsim notikušo ar autobusa vadītāju un šo gadījumu izskatīs disciplinārā komisija. Lai novērstu līdzīgus gadījumus, esam aicinājuši šoferus būt uzmanīgiem, izdodot biļetes.”

Viņš atgādina: “Aicinām pasažieriem, ka pārvietoties ar pilsētas autobusu drīkst tikai, iegādājoties pilsētas sabiedriskā transporta lietošanas noteikumiem atbilstošu braukšanas biļeti. Pārpratumu gadījumā aicinām pieprasīt no vadītāja atbilstošu braukšanas biļeti un, ja radušās neskaidrības, informēt par tām "Liepājas autobusu parks" dispečeru dienestu, zvanot pa tālruni: 63426334.”