Atslēgvārdi festivāls | open liepāja | edijs klaišis

Kaut arī šā gada vasara, kas bijusi kultūras pasākumiem bagāta, ir aizvadīta, aktīvi notiek jau nākamā gada pasākumu plānošana. Kā šodien, 27. septembrī, notikušajā preses konferencē pastāstīja biedrības “World Culture Society” pārstāvis Edijs Klaišis, nākamā gada 12. – 14. jūlijā Liepāju pieskandinās jauns festivāls “OPEN Liepāja”. Šis projekts atšķirsies no citiem ar savu konceptu un to, ka šajā nekomerciālajā festivālā apmeklētājiem netiks iekasēta ieejas maksa.

“Mēs nezinām, ar ko tas beigsies, bet esam atvērti, acīm un sirdīm plati vaļā, piedzīvot festivālu “OPEN Liepāja”!” pamatdomu formulē Edijs Klaišis.

Festivāla organizēšanas komandā iesaistījušies vairāki atpazīstami liepājnieki – mūziķis Andris Ērglis, skeitborda federācijas valdes loceklis Ainars Jermačenko, Melngaiļskolas bigbenda vadītājs Jānis Ivuškāns, ekstrēmā sporta biedrības “Rave Team” treneris Robets Klēpis un ielu vingrotājs Gvido Šalms. “Mēs to darām, jo esam ķerti un gribam atdzīvināt pilsētu. Mēs radām ko jaunu, dodot iespēju liepājniekiem baudīt kaut ko vairāk, ar citu skatījumu un bez maksas.,” plānos dalījās E. Klaišis.

Stadionā “Olimpija” tiks uzstādīta lielā skatuve, kur atnākušos priecēs dažādu zināmu latviešu un ārzemju mūziķu priekšnesumi. Šobrīd savu dalību festivālā jau apstiprinājuši tādi mākslinieki, kā Dināra Rudāne, Lauris Reiniks, “Otra puse” un Antra Stafecka, “Dzelzs vilks”, “Laime pilnīga”, “Russian Style Folkestra”, “Niutone”, “Celebrity Band”. Bigbenda vadītājs Jānis Ivuškāns atklāj, ka gaidāms arī koncerts, kurā uzstāsies vairāki bigbendi kopā, kas ieradīsies no citām pilsētām un valstīm.

“Mēs vēlamies nodrošināt labu mūziku ar labiem izpildītājiem un saturu, parādot, kādai jābūt kvalitatīvai mūzikai,” stāsta A. Ērglis.

Aktivitātēm tiks izmantotas teritorijas, kas iepriekš nav bijušas kā vieta, kur tikties festivāla apmeklētājiem. Piemēram, Raiņa parkā, kur parasti festivālu laikā apmeklētāji nepulcējas, šoreiz būs sava skatuve un aktivitātes pat mazākajiem.

Kā jaunums, tiks piedāvāts arī grilēšanas meistarklases un sacensības. Plānots arī plašs dažādu aktīvo sporta veidu piedāvājums. Kristapa Porziņģa dāvinātajā basketbola laukumā aktīvi norisināsies basketbola mači. No citām pilsētām aizgūta arī ideja par “krastu maču”, kurā sacenstos 12 komandas no abiem Tirdzniecības kanāla krastiem, to rajoniem.

Tāpat plānotas dažādas skeitbordistu un ielu vingrotāju piedāvātās aktivitātes, sacensības un mači, piesaistot pat Latvijas un pasaules čempionus. BMX biedrības pārstāvis Roberts Klēpis atklāja, ka ekstrēmā sporta biedrības sportisti ne vien izklaidēs interesentus Jūrmalas parka skeitborda laukumā, bet arī piedāvās īpašu šovu. “Mēs piedāvāsim šovu pus stundas garumā, kā koncepts radās “Jauniešu festivālā”, kur priekšnesumā apvienojās ielu vingrotāji, BMX sportisti un dejotājas”.

Organizatori uzsver, ka lai ģimene aizbrauktu atpūsties, baudīt kvalitatīvas izklaides iespējas, nākas tērēt lielas naudas summas, tādēļ festivāls tiek organizēts tā, lai ikviena ģimene varētu kopā atpūsties, rodot sev interesējošu piedāvājumu.

12. – 14. jūlijā Liepājā notiks arī Jūras svētku pasākumi, kas nebūt neradot konkurenci.

“Mēs nekonkurēsim, bet iesim roku rokā, lai būtu kvalitāte un pasākumi nepārklātos, jo mēs vēlamies apmeklētājiem piedāvāt iespēju izvēlēties,” skaidro E. Klaišis. Viņš šo festivālu cer turpināt ik gadu, izveidojot to kā tradīciju. Organizators piebilst: “Radot konkurenci, mēs darām labu arī komerciālo festivālu rīkotājiem, jo festivāliem ir jākļūst kvalitatīvākiem.”

Arī Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Ģirts Kronbergs festivāla ideju slavēja. “Šī ideja ir perfekta un komanda vēl labāka. Es redzu tikai lielu ieguvumu.”