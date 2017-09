Ostā atkal mēra putekļainību

Atslēgvārdi osta | putekļi | vides piesārņojums

Otrdien Liepājas ostas teritorijā, Sliežu ielas galā, sākusi darboties pārvietojamā putekļu monitoringa iekārta. Tā tur novietota tāpēc, ka iedzīvotāji sūdzējušies par putekļiem, kas rodas kravu pārkraušanas laikā, informē Liepājas Reģionālajā vides pārvaldē.

Iedzīvotāji īpaši sūdzas par putekļiem no ogļu pārkraušanas, "kopš tās intensīvāk krauj", saka Reģionālās vides pārvaldes direktore Ingrīda Sotņikova. Tādēļ arī nolemts iekārtu uzstādīt uz caurlaides ēkas jumta Sliežu ielas galā.

Iekārta uztver sīkas putekļu daļiņas PM10 un PM2,5. Tās ir acij neredzamas, tādēļ tieši tās tiek uzskatītas par veselībai kaitīgām, ja to koncentrācija pārsniedz normu. Lielās, saskatāmās putekļu daļiņas aiztur deguns, un tās tiek izvadītas, skaidro I. Sotņikova.

Valsts vides dienesta mājaslapā iespējams sekot līdzi iekārtas veiktajiem mērījumiem. Tur redzams katras diennakts vidējais putekļu koncentrācijas rādījums. Sadaļā "Putekļu monitorings" norādīti arī likumdošanā noteiktie gaisa kvalitātes normatīvi – robežlielumi, kurus nedrīkst pārsniegt.

Jau rakstīts, ka pirms dažiem gadiem Valsts vides dienests iegādājās trīs pārvietojamas putekļu monitoringa stacijas. Viena no tām atradās Liepājā, Reģionālajā vides pārvaldē, pēc tam to uzstādīja Brīvostas ielā, pie uzņēmuma "Liepaja Bulk Terminal". Tur tā, pēc I. Sotņikovas teikā, "vairāk nedarbojās, nekā darbojās". Pēc salabošanas tā kādu laiku kalpojusi citā pārvaldē, bet Liepājas RVP darbinieki prasījuši to atkal pārvest uz Liepāju.