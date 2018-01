Atslēgvārdi liepājas reģionālā slimnīca | skābekļa koncentrators | dāvinājums

Šogad uzņēmuma “AE Partner” pārstāvji Alise Štāla, Gints Sudmalis, Arturs Ivanovs un Arturs Plotnieks Liepājas reģionālās slimnīcas Vispārējai bērnu slimību nodaļai kā dāvinājumu pasniedza skābekļa koncentratoru, portālam pastāstīja SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Nodaļas virsmāsa Gundega Blizņeca pastāstīja, ka skābekļa koncentrators ir medicīnas ierīce, kura darbojas no mājas elektriskā tīkla un ar speciālas tehnoloģijas palīdzību vispirms attīra gaisu no putekļiem, tad atdala no gaisa skābekli un to augstā koncentrācijā izvada caur skābekļa padeves “ūsām” vai masku. “Skābekļa koncentrators palīdz apgādāt pacienta organismu ar skābekli un ārstēties mājas apstākļos,” paskaidroja G. Blizņeca.

Liepājas reģionālās slimnīcas bērnu nodaļai ar uzņēmuma “AE Partner” darbiniekiem jau izveidojusies cieša un sirsnīga sadarbība vairāku gadu garumā. Ceturto gadu pēc kārtas uzņēmuma darbinieki ziedo savus personīgos līdzekļus mazo pacientu vajadzībām un jau ir sarūpējuši gan infrasarkano staru auss termometrus un elektroniskos svarus, gan vairākus inhalatorus, gan rokas pulsoksimetru kopā ar vairākkārt lietojamiem pulsoksimetra sensoriem, kā arī pacientu vēnu meklētāju. Kopumā nodot bērnu nodaļai ikdienā nepieciešamo aparatūru vairāku tūkstošu eiro vērtībā.

Nodaļas virsmāsa G. Blizņeca uzsver, ka arī šajā reizē sarūpētais skābekļa koncentrators ir ļoti vajadzīgs un nozīmīgs dāvinājums. „Tas ir paredzēts lietošanai mājas apstākļos un būtiski uzlabos mazo pacientu aprūpi gadījumos, kad nepieciešama skābekļa terapija,” norāda G. Blizneca.

Neilgi pēc tā saņemšanas skābekļa koncentrators jau tika nodots kādas mazas pacientes māmiņai, kurai bija nepieciešams bērniņu nogādāt Rīgā pie speciālistiem, lai saņemtu konsultācijas. „Šajā gadījumā skābekļa koncentrators bija nepieciešams, lai nodrošinātu mazās pacientes drošu nokļūšanu Rīgā, jo bērnam mēdz būt elpošanas apstāšanās epizodes, kuru laikā nepieciešama speciāla elpināšana,” paskaidroja virsmāsa.

G.Bluzņeca nodaļas vārdā saka paldies “AE Partner” darbiniekiem par atsaucību un vērtīgo dāvinājumu, kas noderēs pacientiem, kuriem diagnosticētas elpošanas sistēmas slimības.