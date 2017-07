Atslēgvārdi pazudis maks | pensionāri

"Cik labi cilvēki mums ir Liepājā," saka 86 gadus vecā Elza Blīgzna, slaukot asaras. Pensionāre raud aiz prieka un ar avīzes starpniecību vēlas pateikties anonīmam labdarim, kurš atradis un atdevis viņai nozaudēto maku ar visu naudu.

2. jūlijā pensionāre Liepājā atgriezusies no laukiem Ziemupē. Lai nokļūtu Dzērves ielā, vispirms no stacijas braukusi ar 6., pēc tam pārsēdusies 10. autobusā. "Todien biju slima, tāpēc neko nedarīju, bet nākamajā dienā man bija jāiet uz masāžu. Taču, skatos, mana maciņa nav! Sapratu, ka esmu to pazaudējusi autobusā."

Maciņā bijusi visa nauda, kas viņai sadāvināta dzimšanas dienā – vairāk nekā 40 eiro – un dokumenti. Sākumā pensionāre gribējusi vērsties AS "Liepājas Autobusa parks" dispečera punktā, taču nospriedusi, ka nav vērts. "Nodomāju, ka gan jau atradējs maku būs pievācis sev, jo tajā taču bija nauda. Žēl, protams, bija, taču nav jau pasaules gals".

Tomēr 5. jūlijā, atgriežoties mājās no masāžas, sirmgalve pamanījusi, ka no viņas pastkastītes rēgojas pašvaldības izdevuma "Katram Liepājniekam" avīze. "Atslēdzu un, ko es redzu, – zem avīzes mans maciņš ar visu naudu iekšā! Ne centa nav pazudis! Neraudāju, kad maku pazaudēju, bet, kad atradu – tad gan nevarēju savaldīties. Gribu šim cilvēkam paldies pateikt, bet nezinu, kurš tas ir. Tāpēc vēlos to izdarīt vismaz ar "Kurzemes Vārda" palīdzību," saka kundze, piebilstot, ka kaut kas tāds, visticamāk, dzīvē varot notikt tikai vienreiz.