Palīdz bērniem dāvāt kustību prieku

Sociālais uzņēmums "KK Original Design", kas ražo palīgierīces bērniem ar kustību traucējumiem, ir izveidojis kampaņu "Dāvini kustību prieku!". Uzņēmums meklē bērnus ar īpašām vajadzībām, kuriem ir nepieciešamas viņu ražotās palīgierīces, kā arī sponsorus, kuri ir gatavi palīdzēt un iesaistīties kāda bērna sapņa piepildīšanā.

"Doma par šādu kampaņu bija jau ilgi lolota, bet tikai nesen tika realizēta. Šo īpašo bērnu vecāki bieži vien nevar atļauties iegādāties vēl papildus ierīces, jo atbalsts no valsts nav tik liels. Var stāvēt valsts apmaksāto palīgierīču rindā, taču tas nozīmē ilgu laika posmu, un ne vienmēr beigās tā ierīce palīdz bērnam, tāpēc mēs dodam iespēju tikt pie kārotās ierīcēs ātrāk," stāsta uzņēmums dibinātājs Valters Krētainis. Lai kopīgiem spēkiem varētu palīdzēt pēc iespējas vairāk bērniem, uzņēmums aicina sadarboties viesiem – gan fiziskām un juridiskām personām, gan uzņēmumiem un biedrībām.

""Dāvini kustību prieku!" ir izveidota jau šā gada februāra beigās, taču pirmie bērni, kuriem būtu nepieciešama kāda no palīgierīcēm pieteikti tikai aprīlī," stāsta V. Krētainis.

Kampaņas mērķis ir piesaistīt sponsorus, kuri nodrošinātu palīgierīču apmaksu, veicināt bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem attīstību, uzlabot viņu dzīves kvalitāti, kā arī rosināt iestādes, uzņēmumus un citas organizācijas Latvijā būt sociāli atbildīgiem.

"Neesam noteikuši nekādu limitu pieteikumiem, kas nozīmē to, ka, cik pieteiksies, tik arī mēģināsim piesaistīt sponsorus. Tāpat pieteikt kādu no vēlamajām palīgierīcēm var arī speciālās internātskolas, rehabilitācijas centri un citas organizācijas. Kopā ar kolēģi Ģirtu Tomu Klampi izvērtējam pieteikumu atbilstību uz kādu no palīgierīcēm, lai tās tiešām nokļūtu pie bērniem ar kustību traucējumiem. Bet sponsors pats izvēlās, kam un kādā apmērā palīdzēt," paskaidro uzņēmuma dibinātājs.

"KK Original Design" kampaņai piedāvā jebkuru no šobrīd trīs pieejamajām ierīcēm, kas ir produktu līnijā "Solis pa solim" – tās ir, Citronšķēle, Citronpuse un Rāpulis. Valters stāsta, ka šobrīd tiek strādāts arī pie diviem jauniem produktiem.

Uzņēmuma radītās palīgierīces ļauj to lietotājiem patstāvīgi pārvietoties, nodrošinot labsajūtu, drošību un iemaņu pilnveidošanu.

Sabiedrības atsaucība šobrīd esot mērena.

"Ir daži bērniņi, kuriem jau izdevies saņemt ziedojumu, un tās nokļuvušas pie jaunajiem saimniekiem. Protams, ir daži vecāki, kas nevēlās, lai publiskojam bērnu bildes, bet tā kā kampaņa notiek vietnē Facebook, tad liekam gan bildes, gan aprakstu, lai attiecīgi sponsoriem būtu vieglāk izvēlēties," skaidro Valters.

Kampaņai īpaši aicinātas pieteikties ģimenes ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Tāpat uzņēmums piedāvā arī produktus iznomāt, tādējādi bērns var izmēģināt kādu no ierīcēm un vecāki var saprast, vai ir nepieciešams to iegādāties.

Kampaņas "Dāvini kustību prieku" norises laiks pagaidām nav noteikts. Gan bērni, gan sponsori var pieteikties, aizpildot anketu, vai arī rakstot uz e-pastu: sana@kkoriginaldesign.eu.