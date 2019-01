Palīdz ieraudzīt skaistumu

Atslēgvārdi salvijas pārvērtības | skaistumkopšana

“Varbūt bieži mēs īsti neaizdomājies, cik svarīgi sievietei ir justies skaistai. Tā taču ir ikvienai!” ir pārliecināta Salvija Kakse, kas jau astoņus gadus ar vizuālām pārvērtībām iepriecina dāmas.

Salvija izmācījusies par vizāžisti un sākotnēji Saldū atvērusi nelielu salonu. Toreiz labdarības projekta ietvaros viņai uzticēts veikt kādas dalībnieces vizuālās pārvērtības. “Tas nebija tīšs, apzināts solis – līdz tam nonācu netīšām” smejot atminas Salvija.

Viņa projektam pieaicinājusi frizieri un fotogrāfu, taču stilista darbu uzņēmusies pati. Kad pārvērtības realizētas, arvien vairāk sieviešu sākušas interesēties par iespēju pieteikties pārvērtībām pie Salvijas.

“Aptuveni piecus gadus darbojāmies Saldū, taču pats no sevis viss loģiski beidzās. Tad es ieliku sludinājumu, ka meklēju kādā Kurzemes pilsētā frizieri sadarbībai un Lienīte no Liepājas bija vienīgā, kas pieteicās,” atminas Salvija. Nu viņa kopā ar frizieri Lieni Ķepīti un fotogrāfi Liepājā darbojas jau trīs gadus. “Mēs kopā esam tāds ideālais variants, jo mēs viena otru ļoti jūtam. Mēs jūtamies komfortabli un nav nekādu šaubu, ka visas no mums savu darbu izdarīs pēc labākās sirdsapziņas.”

Katras pārvērtības ilgst aptuveni astoņas stundas. To ietvaros ar sievieti strādā frizieris, pēc tam kopīgi klientei tiek izvēlēti tērpi, kam seko krāsu tests, grims un fotosesija. Sākumā sievietes aprunājas, lai izprastu robežas, klientes vēlmes. “Vislabāk ir, kad mums netiek noteiktas robežas un mēs varam brīvi rīkoties. Svarīgi ir sajust cilvēku, lai pārmaiņas nebūtu tikai uz vienu dienu, bet gan tiktu ieviestas ilgtermiņā. Reizēm uzreiz cilvēkiem spējam noteikt nepieciešamo, taču citreiz nākas taustīties, lai saprastu īsto tipāžu.”

Viņa atzīst, ka sievietes ir ļoti dažādas – daudzas pārvērtībām ļaujas pašas, uzsūc katru ieteikumu, taču citas tik ļoti pieradušas pie sava tēla, ka pārvērtībām nav nemaz tik atvērtas.

Salvija stāsta, ka nereti pārvērtības tiek dāvinātas svētkos un klientes šurp dodas no dažādām Latvijas malām. “Brauc no Latgales, Vidzemes – Ludzas, Alūksnes, Valmieras. Rīga jau vispār pats par sevi saprotams. Kad sāku strādāt Liepājā, neticēju, ka sievietes tik tālu gribēs braukt. Taču pat sievietes, kas dzīvo ārzemēs, ieplāno šeit pārvērtības.”

Lai arī cik skaistas būtu sievietes, gandrīz katra Salvijas kliente tomēr saskata sevī kādas nepilnības.

“Īstenībā sievietes ir tādi kompleksu kamoliņi. Viņas satraucas par lietām, par kurām no malas mēs pat neiedomātos, ka tās var uztvert par neglītām.

Es vienmēr dāmām saku – tevi redz kā kopumu. Ja kāds vēro detaļas, tā ir izteikta īpatnība, jo ikviens skatās uz personību. Kādreiz Saldū mums bija fotogrāfs vīrietis, kurš teica, ka nekad dzīvē viņam neienāktu prātā, ka tas, kas viņam šķiet kā skaistums, sievietei ir komplekss. Pēc tam droši vien sieviete par to aizdomājas.”

Dāmas arī pēc pārvērtībām mēdz dalīties ar izmaiņām savā dzīvē. “Kāda atrod savu īsto vīrieti – tu lasi un birst asaras aiz laimes,” priecājas Salvija. “Katrai sievietei ir savs stāsts. Mēs esam rīkojušas labdarības akciju, aicinot sievietes iestāstīt savus dzīvesstāstus, lai dāvātu viņai bezmaksas pārvērtības. Izvēlējāmies piecu bērnu māmiņu Liānu no Rīgas. Tas bija fantastiski! Tā neizsakāmā pateicība... Viņai tas bija tik svarīgi. Mēs visas dienas garumā raudājām, jo viņa bija tik sirsnīgs cilvēks – skudriņas skrēja no tā viņas novērtējuma! Tas bija tik mīļi! Mums emociju šeit netrūkst - to nevar vārdiem izstāstīt!”