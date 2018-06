Atslēgvārdi politika | Saskaņa | romāns miloslavskis

Saeimas deputāts Romans Miloslavskis iestājies partijas “Saskaņa“ Saeimas frakcijā, parlamenta Prezidiju informējis frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs.

Līdz ar to “Saskaņas” frakcijā, kurai ir vislielākā deputātu pārstāvniecība Saeimā, tagad strādā 24 deputāti.

R.Miloslavskis kļuva par deputātu pērn Valērija Agešina vietā, kurš tika ievēlēts Liepājas domē.

Portāls jau informēja, ka V.Agešins tika ievēlēts Liepājas domē, tāpēc viņam Saeimas darbs bija jāatstāj, bet viņa vietu ieņēma cilvēks, kurš Saeimas vēlēšanās Kurzemes apgabalā “Saskaņas” sarakstā palika pirmais “aiz strīpas”.

R.Miloslavskis uz Saeimu kandidēja no “Saskaņas” saraksta, taču līdz šim parlamentā strādājis kā neatkarīgais deputāts.

Iepriekš R.Miloslavskis tika izslēgts no partijas “Saskaņa”. Viņš pats to skaidroja kā “iekšējo aizkulišu intrigu rezultātu”.

Diemžēl portālam detalizētāku informāciju un komentārus saņemt šodien nav izdevies, jo ar R.Miloslavski sazināties nav izdevies – viņš uz telefona zvaniem neatbild.

Portāls pirms gada – 2017.gada 5.jūnijā – rakstīja, ka pēc “Saskaņas” Kurzemes spīkera V.Agešina teiktā R.Miloslavskis tika izslēgts no “Saskaņas”, saņemot partijas vadības pārmetumus par “pārmērīgu sadarbību” ar Liepājas mēru Uldi Sesku (Liepājas partija).

V.Agešins toreiz pauda, ka R.Miloslavskim nav “morālu tiesību” uzņemties šos pienākumus, jo viņš “totāli izgāzies” pašvaldību vēlēšanās. Partija pēc V.Agešina domām gan nevarot ietekmēt konkrēta cilvēka iespējas uzņemties Saeimas deputāta pienākumus. Taču V.Agešins pauda, ka gadījumā, ja R.Miloslavskis strādās Saeimā, viņš nevarēs darboties “Saskaņas” frakcijā.

Nu tas noticis, tādēļ portāls jautāja, ko par to domā V.Agešins. Viņš uzsvēra, ka no saviem izteikumiem pirms gada, kad norādīja, ka R.Miloslavskim “nav “morālu tiesību” uzņemties šos pienākumus”, atteikties negrasās.

Un pastāstīja, ka aptuveni pirms nedēļas Pie viņa vērsies R.Miloslavskis ar trim iesniegumiem: “Pirmais iesniegums bija par izstāšanos no partijas “Liepāja kvadrātā”, otrais p par izstāšanos no partijas “Liepāja kvadrātā” valdes, bet trešais – izraksts no protokola par viņa izslēgšanu no partijas “Liepāja kvadrātā”.”

“R.Miloslavskis klāstīja, ka projekts “Liepāja kvadrātā” ir bez perspektīvas, ka viņš šajā projektā savi vairs neredz, ka vēlas sadarboties atkal ar “Saskaņu”,” tā V.Agešins: “Teicu, ka nevēlos tērēt laiku, bet, tā kā viņš tagad ir bezpartejiskais, lai vēršas partijas “Saskaņa” valdē Rīgā vai frakcijā Saeimā.”

Pēc V.Agešina teiktā R.Miloslavskis pagaidām ir iestājies tikai Saeimas frakcijā, bet ne partijā: “Frakcijā viņš uzņemts kā bezpartejisks cilvēks. Viņš, pie manis ieradies, gribēja iesniegt vēl ceturto dokumentu – iesniegumu par iestāšanos “Saskaņā”. To nepieņēmu, ieturēšu pauzi.”

Tajā pašā laikā V.Agešins pastāstīja, ka pats šobrīd visu laiku un spēkus velta, veidojot ““Saskaņas” Kurzemes sarakstu”: “Tajā būs ne vien Liepājā un Kurzemē, bet visā Latvijā pazīstami cilvēki, kas būs spējīgi strādāt ministru amatos.” Sarakstu prezentēt viņš solīja jau šīs nedēļas laikā: “Apsolu interesantus jaunumus. Iespējams, jau ceturtdienas vakarā.”

Jautāts, vai ir gatavs strādāt plecu pie pleca ar R.Miloslavski Saeimā, V.Agešins bija izvairīgs: “Nekādi lēmumu vēl nav pieņemti attiecībā par viņa uzņemšanu partijā. Iepauzēsim...”