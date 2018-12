Atslēgvārdi advente | pasākums | ieskandināšana | svētki

Pilsētas Adventa vainaga Rožu laukumā pirmās sveces aizdegšanas pasākums sākās "Romas dārzā". Aizsalušo strūklaku laukuma centrā apvija simboliska vītne, veidota no skujkoku zariem, radot asociācijas ar Adventa vainagu.

Sanākušos sildīja karsta tēja, noskaņu radīja grupas "My RadiantU" Jāņa Driksnas vadībā priekšnesums, sapulcējušos uzrunāja domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis, sveica luteriskās baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons un Romas katoļu baznīcas priesteris Valdis Drīksna.

Pirms uzrunām katrs, kurš vēlējās, varēja savām rokām pagatavot Adventa vainadziņu. Darbnīcas vadīja pasākumu rīkošanas organizācijas "Ūdensputni" dalībnieces. "Mums atliek vien skatīties, vainagu veidotāji paši zina, ko grib. Mums tikai pajautā, kur var dabūt sagataves, kur atrodami rotājumi," teica Diāna, raugoties, cik saskanīgi un draudzīgi ar priežu zariem, kaltētiem dabas materiāliem darbojas kā jauni, tā nobrieduši cilvēki, kā arī bērni kopā ar vecākiem. Un prieks par paša rokām darināto vainagu ir īsts un neviltots, tas paudās arī divpadsmit gadu vecā Markusa sejā, kad viņš, abām rokām apkampis savu darinājumu, rādīja mammai ar baltām kā sniega pikām rotāto apli.

Par sveču liesmiņām un to simbolisko nozīmi runāja bīskaps H. M. Jensons, velkot paralēles starp Latviju un savu dzimto zemi Zviedriju: "Mēs tikko svinējām Latvijas simtgadi. Pēc labas tradīcijas daudzās vietās, un īpaši logos, tika aizdedzinātas sveces. Kad pirmo reizi to Latvijā piedzīvoju, mani tas ļoti uzrunāja. Zviedrijā, kur uzaugu, valsts svētki ir jūnijā, kad dienas gaišas un iedegtas sveces nav tik pamanāmas." Bīskaps atzina, ka šīs siltās liesmas dod mums īpašu kopības un vienotības sajūtu. Un, iededzot Adventa sveces, mēs apliecinām sevi kristietībai. "Adventa vainagā ir četras sveces, kas simbolizē četras svētdienas pirms Kristus piedzimšanas. Īpaši tumsā mēs ieraugām gaismu un to novērtējam... Tā ir šī laika labā vēsts – ka gaisma nākusi pasaulē, Kristus, kurš saka: "Es esmu pasaules gaisma"..." atgādināja bīskaps, novēlot svētīgu Adventa laiku.

"Šis ir vienpadsmitais gads, kad mēs Ziemassvētku gaidīšanas laiku atzīmējam ne tikai dievnamos, ne tikai savās mājās, bet arī Liepājas sirdī. Šis vainags ir skaists atgādinājums liepājniekiem un pilsētas viesiem, ka gaidīšanas laiks ir tas, kas mums palīdz piedzīvot patieso svētku noskaņu. Tas ir laiks, kad mēs tradicionāli savās domās atskatāmies uz aizvadīto gadu, izvērtējam, kas izdevies labi un kas ne tik labi," uzrunājot liepājniekus, uzsvēra domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis, aicinot cilvēkus piedzīvot patieso Ziemassvētku prieku, kas nav meklējams dārgās dāvanās un skaļos pasākumos, bet sevī pašā, un atrodams klusās pārdomās.

A. Dekšņa vārdiem pievienojās Diāna no "Ūdensputniem", kura pauda, ka viņai Adventa laiks saistās ar: "Kaut ko patiesi sirsnīgu un ģimenisku. Man tas ir piedošanas laiks, ko noteikti vajag pavadīt kopā ar saviem mīļajiem, ar ģimeni." Katrs no sanākušajiem saņēma baltu sveci ar liesmiņu, ko no kopējā vainaga nest līdzi sev uz mājām, lai tā iegaismotu atnākšanas gaidīšanas laiku.