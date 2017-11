Atkritumu apsaimniekotājs “Vides pakalpojumi Liepājai” saviem klientiem izsūtījis vēstuli, kurā informē, ka no nākamā gada saistībā ar Dabas resursu nodokļa (DRN) palielināšanos pieaugs atkritumu izvešanas tarifs.

“Vides pakalpojumu sniedzējs PS “Vides pakalpojumi Liepājai” informē, ka tiek plānots, ka no 2018.gada 1.janvāra Liepājā tiks noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs,” norādīts klientiem izsūtītajā vēstulē.

Turpat skaidrots, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa pieaugums saistīts ar izmaiņām DRN likmē – no 25 eiro uz 35, eiro par vienu sadzīves atkritumu tonnas noglabāšanu.

“Jānorāda, ka saskaņā ar DRN likumu, DRN likmes pieaugums paredzēts katru gadu līdz 2020.gadam,” piebilsts vēstulē.

Ņemot vērā augstāk minēto, no 2018.gada 1.janvāra Liepājā (teritorijā no pilsētas dienvidu robežas līdz Tirdzniecības kanālam) iedzīvotājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs jāmaksā 15,15 par kubikmetru (t.sk. PVN 21%).

“Vides pakalpojumu sniedzējs PS “Vides pakalpojumi Liepājai” skaidro, ka, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam, maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs komponentes – sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, dabas resursu nodoklis par atkritumu noglabāšanu un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. Pieaugot kādai no pakalpojuma cenu veidojošajām komponentēm, mainās kopējā pakalpojuma maksa.

Pilnsabiedrības “Vides pakalpojumi Liepājai| vadošā partnera - “Clean R” valdes loceklis Guntars Levics, jautāts, vai palielinājums iedzīvotājiem būs 1:1 ar DRN palielinājumu, portālam skaidro: “Jā, tarifs tiek palielināts tikai un vienīgi par DRN komponentes sastāvdaļu. Saskaņā ar DRN likumu, nodoklis palielināsies arī 2019.un 2020.gados, līdz sasniegs 50 eiro par tonnu. Tas nepieciešams, lai motivētu iedzīvotājus šķirot atkritumus, tādējādi samazinot noglabājamo atkritumu apjomu.”

SIA “Eko Kurzeme” izpilddirektors Andris Karlsons arī portālam apstiprināja, ko no nākamā gada 1.janvāra saistībā ar DRN palielinājumu, pieaugs atkritumu izvešanas tarifs “Eko Kurzemes” klientiem: “Tas ir tieši tāpat, kā gadījumā, ja tiktu palielināta PVN likme. Esam starpnieki. Ja par atkritumu noglabāšanu no mums prasa vairāk, vairāk jāmaksā arī atkritumu ražotājiem.”

Pēc viņa teiktā tarifa pieaugums no 2018.gada 1.janvāra būs par 5.5%: “Līdz šim par 1 kubikmetra izvešanu tarifs bija 11,90 eiro bez PVN, no 2018.gada 1.janvāra tas būs 12,56 eiro par 1.kubikmetra izvešanu.”

A.Karlsons piebilst, ka, izejot no šiem cipariem, katrs iedzīvotājs var rēķināt, cik būs jāmaksā par katra izmēra konteinera iztukšošanu.

Portāls izrēķināja, ka ar PVN “Eko Kurzemes” tarifs par 1 kubikmetra atkritumu nogādāšanu poligonā no līdzšinējiem 14,40 eiro ar 1.janvāri palielinās uz 15,20 eiro.

A.Karlsons stāsta, ka uzņēmums “Eko Kurzeme” otrdien, 28.novembrī klientiem izsūtījis vēstules, kurās sniegta informācija par izmaiņām. Un norāda, ka iedzīvotāji informāciju saņems arī savos decembra rēķinos, ko sāks izsūtīt nākamajā nedēļā.

SIA "Liepājas RAS" valdes loceklis Normunds Niedols portālam apstiprināja, ka ar 2018.gada 1.janvāri atkritumu poligons no operatoriem saistībā ar DRN palielinājumu iekasēs lielāku summu par atkritumu apglabāšanu. Ja vēl šogad tie ir 25 eiro par tonnu, tad no 1.janvāra tie būs 35 eiro par tonnu.

No tā izriet: ja poligons vairāk prasa no operatora, operators vairāk prasa no atkritumu ražotājiem.