Šodien Liepājas domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums apvienot Liepājas 12.vidusskolu un A.Puškina 2.vidusskolu vienā – ar pagaidu nosaukumu A.Puškina Liepājas vidusskola.

„Saskaņas” deputāti Helēna Geriloviča, Ludmila Rjazanova, Pāvels Sereda balsoja pret apvienošanu, Gaļina Skorobogatova balsošanā nepiedalījās, jo pati strādā abās skolās. Lēmums pieņemts ar 11 pozīcijas – Liepājas partijas un Reģionu apvienības deputātu balsīm „par” – uzsākt abu skolu reorganizāciju. Skolas apvienojot; reorganizācija jāpaveic līdz 1. septembrim. J. Vilnītim jāizveido abu skolu reorgnizācijas komisija. Pēc domes priekšsēdētāja teiktā, 12. vidusskolas direktors Valerijs Jepiskoposovs sākotnēji būs jaunās skolas direktora pienākumu izpildītājs, viņam palīdzēs 2. vidusskolas direktore Edīte Plamše, bet ar laiku tiks izsludināts jaunās skolas direktora amata konkurss.

Apspriežot skolu apvienošanu, izraisījās emocionālas debates starp domniekiem. Iebildumus izteica opozīcijas pārstāvji. Deputāte L.Rjazanova: „Jābūt pārliecībai, ka skolu apvienošana ir pārdomāta un ka nepasliktināsim izglītības kvalitāti.” Vai nebūšot kā ar bērnudārziem, kurus pašvaldība likvidējusi ar vieglu roku – L.Rjazanova norādīja, ka tajos trūkst vietu. „Vai ir zināms liepājnieku skaits, kuri 2018. gadā ar bērniem atgriezušies no ārzemēm? Reorganizācija ir sasteigta.

Nav pieņemami, ka vienus no skolas izliek, lai citus ieliktu vietā,” – norādot uz Izglītības komisijā izskanējušo, ka ar laiku uz 12. vidusskolas pašreizējām telpām K. Valdemāra ielā varētu pārcelties 10. vidusskolas jaunākās klasītes no Rožu ielas 10. ēkas, kuru pašvaldība īrē no privāta īpašnieka.