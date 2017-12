Šodien, 8.decembrī, pulksten 12.30 J.Čakstes laukumā, pulcējoties amatpersonām, karavīriem, liepājniekiem un viesiem, mastā tika pacelts lielformāta karogs.

Svinīgais pasākums, kura laikā 50 kvadrātmetrus lielo karogu pacēla 35 metrus augstajā mastā, iesākās ar Nacionālo Bruņoto spēku orķestra Jūras spēku grupas maršu. Liepājniekus un pilsētas viesus uzrunāja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.

“Liepāja visos laikos ir bijusi pilsēta, kur augstā godā ir turēta Latvijas valstiskuma ideja un tās simboli. Liepājas skvēros un laukumos pēc pašvaldības pasūtījuma ir izvietoti kopskaitā 40 karogu masti un jebkurš atbraucējs jau pie pilsētas robežām tiek sagaidīts ar augstu mastos paceltiem sarkanbaltsarkaniem karogiem. Taču vislielākais un augstākais karogs nu rotā J. Čakstes laukumu, kas ne tikai ar savu vārdu, bet arī ar savu izskatu daudziem liepājniekiem ir kļuvis par īpašu vietu, gan ikdienā, gan svētku reizēs atgādinot par vērtībām, ko nedrīkstam aizmirst - par cieņu pret savu valsti, tās vēsturi un neatkarību,” norādīja Uldis Sesks.

Pasākumā piedalījās arī Dānijas vēstnieks Hanss Brasks, Norvēģijas vēstnieks Steinars Ēgils Hāgens, Somijas vēstnieks Olli Kantanens, Zviedrijas vēstniece Annika Jagandere un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā direktors Stēfans Ēriksons, kuri Liepājā viesojas Ziemeļvalstu dienu Liepājā ietvaros. Lielformāta karoga masta atklāšanas svinīgo ceremoniju vēroja arī Lietuvas Aizsardzības ministrs Raimundas Karoblis un Igaunijas Aizsardzības ministrs Jiri Luiks, kuri 7.un 8.decembrī uzturas Liepājā - Baltijas valstu aizsardzības ministru tikšanās laikā pārrunā reģionālās drošības aktualitātes.

Portāls jau informēja, ka “Latvijas karogs” ir unikāls ilgtermiņa projekts, kas paredz līdz Latvijas simtgades sagaidīšanai 2018.gadā valstij simboliskās, labi pārredzamās un nozīmīgās vietās Rīgā un Latvijas novadu centros, izvietot lielformāta Latvijas karogus. Liepāja nu ir viena no šīm pilsētām.

Tiesa, kā pārliecinājās portāls, liepājnieku, kuri, protams, ir lepni par lielformāta karogu, domas par tā atrašanās vietu dalās. Daļa uzskata, ka dižajam karogam piemērotāka vieta būtu bijusi Tirdzniecības kanāla krastā.

“Karogu kā tādu – patriotisma simbolu, valsts simbolu, es vērtēju ļoti pozitīvi. Un jo lielāks, jo labāk,” tā jaunsargu instruktors Varis Jansons: “Bet, ja mans personīgais viedoklis, es karogu būtu novietojis kaut kur ostmalā. Piemēram, pie “Libavas”, lai to redz visi. Šeit karogs tomēr ir iespiests un līdz ar to

manā skatījumā īstā vieta tam būtu kanālmalā, lai pēc iespējas vairāk cilvēku to redz. Kuģi nāk ostā – redz, brauc viesi no Rīgas – redz. No abiem tiltiem – redz.”