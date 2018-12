Papildināts – Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālā nodrošinājuma centra karoga pacelšana pārcelta

Atslēgvārdi nbs | karogs | Nodrošinājuma pavēlniecība

Trešdien, 12.decembrī, Liepājā, ostas 84.piestātnes teritorijā, plānotā Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālā nodrošinājuma centra karoga svinīgā pasniegšanas ceremonija pārcelta, informēja Aizsardzības ministrijas (AM) Militāri publisko attiecību departamenta Preses nodaļas vecākā referente Sandra Brāle.

Nodrošinājuma pavēlniecība tika izveidota 2001.gada 1.februārī ar mērķi radīt NATO prasībām atbilstošu Nacionālo bruņoto spēku nodrošinājuma sistēmu, centralizējot nodrošinājuma funkciju izpildi, kā arī nodrošinājuma sistēmas, struktūras, darbības un ekipējuma savietojamību ar NATO, liekot uzsvaru uz Latvijas nacionālo resursu ekonomisku un mērķtiecīgu izmantošanu.

Nodrošinājuma pavēlniecības galvenie uzdevumi ir Nacionālo bruņoto spēku vienību nodrošināšana ar uzdevumu izpildei nepieciešamajiem materiāli tehniskajiem līdzekļiem un visa veida pakalpojumiem. Nodrošinājuma pavēlniecības devīze ir "Mēs nodrošinām uzvaru".

Nodrošinājuma pavēlniecības pakļautībā ir trīs reģionālie nodrošinājuma centri.

1.Reģionālā nodrošinājuma centra galvenais uzdevums ir tiešā atbalsta sniegšana Jūras spēkiem un citām Nacionālo bruņoto spēku vienībām.

No 2014.gada 12.jūlija 1.Reģionālā nodrošinājuma centra komandieris ir komandkapteinis Kaspars Zelčs. Uz karoga ir attēlota vienības devīze “Tēvu Zemes Mīlestību, Mēs Ar Darbiem Radīsim” Devīze aizgūta no 1.Liepājas kājnieku pulka, kas bija kā vienība Kurzemes divīzijas sastāvā no tās dibināšanas brīža 1919.līdz 1940.gadam.