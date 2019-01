Atslēgvārdi pilsētas dome | komitejas | sabiedriskais transports

Šodien, 17.janvārī, notikušajā Liepājas pilsētas domes Attīstības komitejas sēdē deputāti iepazinās ar pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” darba plānu 2019.gadam.

Aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” direktors Uldis Zupa pastāstīja, ka aģentūras prioritātes 2019.gadā ir ieviest elektronisko norēķinu sistēmu sabiedriskajā transportā, turpināt maršrutu optimizāciju, kā arī veikt pasažieru skaitīšanu maršrutos.

U.Zupa atzīst, ka mērķis ieviest elektronisko norēķinu sistēmu sabiedriskajā transportā ir atkarīgs no finansējuma, no tā, kad pašvaldība to atradīs: “Ideālajā variantā būtu šā gada laikā tikt līdz konkursa izsludināšanai un tādējādi noskaidrot, kas nodrošinās elektronisko norēķinu sistēmu sabiedriskajā transportā.”

“Savukārt iekārtu uzstādīšana un ierīkošana varētu prasīt vēl aptuveni gadu, jo tas ir laikietilpīgs process,” viņš piebilst.

Taujāts, kā plānots veikt maršrutu optimizāciju, aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” direktors skaidro, ka tiek veikta pasažieru skaitīšana sabiedriskajā transportā un “ravēti ārā reisi, kuri nav rentabli - nav pieprasīti”.

Viņš atgādina, ka 2018.gadā šādi jau tika koriģēts reiss uz Grobiņu: “Protams, arī diviem cilvēkiem ir jānokļūst galamērķī, taču nevaram atļauties divu pasažieru dēļ reisā sūtīt autobusu. Tas nes zaudējumus.”

Un piebilst, ka klāt reisus varētu likt maršrutos, kur tiktu radītas jaunas ražotnes, uz kurām būtu nepieciešams nokļūt ievērojamam skaitam darbinieki: “Tāpat izskatīsim pamatotus iedzīvotāju ierosinājumus.”

Runājot par pasažieru skaitīšanu, U.Zupa stāsta, ka četros lielajos maršrutu autobusos jau ir elektroniskās pasažieru skaitīšanas iekārtas: “Savukārt tramvajos pasažieri tiek skaitīti manuāli. Ieviešot elektronisko norēķinu sistēmu sabiedriskajā transportā, būs iespēja precīzi uzzināt, kāds ir pasažieru skaits, kā arī to, cik no pasažieriem iegādājas biļetes.”