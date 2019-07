Par reformu var aprunāties ar ministru

Atslēgvārdi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs | reforma | konsultācijas

No šodienas, 22. jūlija, darbu sācis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izveidotais pašvaldību reformas zvanu centrs. Zvanot uz tālruni 68 806 999, konsultācijas iedzīvotājiem tiks sniegtas darba dienās no pulksten 9 līdz 17. Savukārt rīt, 23. jūlijā, no pulksten 9 līdz 9.45 uz interesentu jautājumiem atbildēs vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce.

Zvanu centrs izveidots, lai informētu iedzīvotājus par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu, atbildētu uz aktuāliem jautājumiem, kā arī uzklausītu viedokļus un ieteikumus, informē ministrijā. Operatoriem var atstāt savu kontaktinformāciju, lai saņemtu atbildi uz e-pasta adresi. Jautājumus un priekšlikumus ministrijai ir iespējams iesūtīt arī rakstiski uz: reforma@varam.gov.lv.

Pašlaik visā Latvijā norisinās VARAM oficiālās konsultācijas ar pašvaldību deputātiem, tās ilgs līdz septembrim. J. Pūce darba vizītē Liepājā ieradīsies 29. jūlijā. Konsultācijas ar pašvaldībām ilgs līdz septembrim, un tad sāksies ministrijas rīkotās tikšanās un diskusijas ar iedzīvotājiem. "Līdz šim iedzīvotāji vērsušies ministrijā, lielākoties jautājot par reformas ieguvumiem un iespējām apmeklēt sabiedriskās apspriešanas laikā notiekošās ministra tikšanās ar pašvaldību deputātiem," ziņo VARAM.