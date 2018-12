Parafīnā lieta laime

Atslēgvārdi gadu mija | ticējumi | zīlēšana | laimes liešana | tradīcijas

Zīlēšana Gadu mijā jau izsenis kļuvusi par tradīciju. Tiesa, ja vienam tā ir veids, kā uzzināt savu likteni, ielūkoties nākotnē, jo ikviena cilvēka sirdī dzīvo cerība, ka nākamais gads noteikti būs laimīgāks par iepriekšējo, tad citam – viens no izklaides veidiem svētku dienās.

Veidu, kā ielūkoties aiz aizkara, nākotnē, katrs izvēlas pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā daudzveidīgos variantus, gan tos, kas nāk no mūsu pagātnes daudzu gadsimtu garumā, gan tos, kas parādījušies mūsdienās.

Jānoklausās lopu sarunas

Senču ticējumos atrodama virkne padomu, kā jāzīlē Vecgada vakarā. Var pāri slieksnim atmuguriski mest apavu. Ja izdodas pārsviest pār slieksni, nākamajā gadā būšot precības. Tāpat varot iet uz kūti klausīties, ko lopi runā, jo šīs runas atklāšot nākamā gada notikumus. Un tā vēl un vēl...

Mūsdienīgāks ieteikums ir zem traukiem uz galda salikt maizi, atslēgu, gredzenu, naudu, smiltis un ļaut katram paņemt savējo. Kurš izvelk maizi, nākamajā gadā būs pārticis, atslēgu - būs saimnieks, gredzenu - apprecēsies, naudu - kļūs bagāts, smiltis - viss izjuks, kā uz smiltīm būvēts.

Vai jāielej bļodā ūdens, jāiepilina tajā divi pilieni sveču parafīna un jāsamaisa. Ja pilieni saiet kopā, tad pāris apprecēsies, ja ne, tad izšķirsies.

Jau senie romieši gadu mijā zīlējuši pelnos, skatoties, kādas formas nodegulis izveidojies. Tā kā mūsdienās krāsnis un pavardi jau ir retums, šis zīlēšanas veids vairs nav populārs. Mūsdienās vispopulārākā metode, kā var izzīlēt nākotni pelnos, ir papīra dedzināšana.

Patiesībā šis paņēmiens ietver ēnu tulkošanu. Ēnu zīlēšana ir ļoti sens paņēmiens, kas izmantots jau Senajā Ēģiptē.

Galvenais - iztēle

Bet latvieši, tāpat kā vācieši un somi, visbiežāk laimes lej. Tradicionāli no alvas vai svina. Izkausē metālu un aši ielej aukstā ūdenī, kur tas sacietējot veidos dažādas figūras.

Patiesībā mierīgi var iztikt bez alvas vai svina. Tā vietā laimju liešanai mierīgi var izmantot sveču parafīnu. Rīkojas tāpat: izkausē parafīnu un aši to ielej aukstā ūdenī. Tad izķeksē un var sākties galvas lauzīšana: kas tad nu izlējies?

Viens no variantiem ir no visām pusēm aplūkot izlieto figūru un mēģināt saprast, ko tā atgādina. Pēc tā varot secināt, kas nākamajā gadā gaida. Otrs variants ir rīkot ēnu teātri – līdzīgi, kā pētot pelnu vēstījumu, skatās izlieto alvas (svina, parafīna) figūru ēnas un tulko to simbolus.

Te vien jāatceras, ka, lai pēc pelniem un ēnām veiktu zīlēšanu, istabā, kur paredzēta zīlēšana, nepieciešams “ekrāns”. Proti, ja nav baltas sienas, jāizmanto balts palags, ar ko aizklāj vienu sienu. Tad novieto aizdedzinātu sveci un pret “ekrānu” skatās, ko atgādina izlietā laime.

Uzziņai:

Kā tulkot ēnu vai pelnu simbolus? Jauns.lv raksta:

Māja, pils. Laba zīme, pareģo stabilitāti, mieru, problēmu atrisinājumu; jaunai meitenei – apprecēšanos.

Koki. Var liecināt gan par bēdām, gan laimi. Ja zari vērsti uz augšu – veiksmes, prieka un vēlēšanās piepildījuma simbols; ja uz leju – neko labu nevar gaidīt.

Gredzens vai svece. Laulība, kāzas.

Drupas, nekonkrētas figūras. Slikta zīme, vēsta par bēdām, asarām, raizēm un slimībām.

Transportlīdzeklis (lidmašīna, kuģis, mašīna, vilciens utt.). Pareģo ceļojumu vai braucienu, kam būs liela nozīme dzīvē.

Putns. Būs labas ziņas vai veiksmīga apstākļu sakritība, var sagaidīt lielas pārmaiņas.

Suns vai vilks. Cilvēka dzīvē parādīsies persona, kas kardināli to izmainīs. Tomēr nav zināms, vai šīs pārmaiņas būs labvēlīgas vai sliktas.

Kaķis. Iespējams flirts un romantiska aizraušanās.

Kalns. Nākotnē gaida grūtības un šķēršļi. Ir iespēja, ka cilvēka plāni realizēsies, taču būs nepieciešama izturība un pacietība.

Bedre vai ala. Ļoti slikta zīme – paredz ilgu, smagu slimību vai nāvi.

Cilvēks. Nākotnē zīlētāja dzīvē parādīsies jauns cilvēks, kam tajā būs svarīga loma. Iespējams, tas būs draugs, līdzīgi domājošais vai mīļotais cilvēks.

Bērns. Pareģo ģimenes pieaugumu.

Dzīvnieks. Nav laba zīme – var gaidīt viltību un nodevību no skauģu un nelabvēļu puses.

Puķe. Romantika, jauni piedzīvojumi, jūtas.

Krusts. Nepatikšanas, slimības un problēmas.

Kvadrāti un trijstūri. Liecina par zināmiem šķēršļiem, ko nāksies pārvarēt.

Jātnieks. Zīme pareģo veiksmi un panākumus dzīvē.

Velns. Var gaidīt lielas nepatikšanas vai kārdinājumu, kas nenovedīs ne pie kā laba.