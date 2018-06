Pārkārtojas uz atjaunoto pusi

Atslēgvārdi tramvaja tilts | rekonstrukcija | satiksmes ierobežojumi | remonts

Uz Tramvaja tilta un Lielajā ielā tramvajs tagad jau ripo pa jaunajām sliedēm. Tuvākajā laikā pakāpeniski satiksme šajās vietās tiks pārkārtota uz izremontēto pusi, savukārt ielas un tilta būvnieki pārcelsies uz ielas nepāra numuru pusi, lai sāktu rekonstrukciju tur.

Tā kā satiksmes pārvirzīšana notiks pakāpeniski, satiksmes dalībniekiem jābūt ļoti uzmanīgiem un jāseko ceļa zīmju norādījumiem, teic tilta un ielas rekonstrukcijas projekta vadītājs, pašvaldības pārstāvis Uldis Klaks-Kleins, vienlaikus atzīstot, ka lielām grūtībām nevajadzētu būt, lai atkal piemērotos pārmaiņām, jo braukšanas virziens paliks tāds pats: pa Tramvaja tiltu – virzienā no Jaunliepājas uz Vecliepāju, bet pa Lielo ielu – virzienā no Rožu laukuma uz Tirdzniecības kanālu.

Satiksmes pārkārtošanu paredzēts veikt trīs posmos. Pirmajā posmā, naktī no 6. uz 7. jūniju, autosatiksmi pārvirzīs uz Tramvaja tilta rekonstruēto daļu. Gājējiem gan tāpat kā līdz šim būs jāiet pa tilta veco ietvi, jo jaunā vēl nav gatava. Domājams, ka tikai nākamnedēļ gājēji varēs izmantot rekonstruēto ietvi tilta pārbūvētajā daļā – skaidroja ģenerālbūvnieka SIA "Rīgas tilti" būvdarbu vadītājs Edgars Jurševics.

Otrajā posmā, naktī no 9. uz 10. jūniju, satiksmi pārvirzīs uz izremontēto joslu Lielās ielas posmā no Jūras ielas līdz Radio ielai (pie Svētās Trīsvienības katedrāles). Trešajā posmā, naktī no 16. uz 17. jūniju, tāpat pārkārtos satiksmi Lielās ielas posmā no Radio ielas līdz Liepājas Universitātei.

Arī turpmāk, tāpat kā līdz šim, satiksmei uz Tramvaja tilta būs atvērta tikai viena josla – virzienā no Jaunliepājas uz centru. Savukārt virzienā no centra uz Jaunliepāju varēs braukt tikai pa Jauno tiltu, kur tiek saglabāta divvirzienu transporta kustība. Rekonstrukcijas laikā arī Lielā iela satiksmei ir atvērta tikai vienā virzienā – no Rožu laukuma uz Tramvaja tiltu (līdz Jūra ielai).

Pašlaik Lielās ielas pāra numuru pusē aktīvi rekonstruē ietvi, tādēļ gājējiem daļā ielas nākas kāpt uz brauktuves – uz jaunās asfalta apakškārtas. E. Jurševics skaidro, ka tieši nepabeigtās ietves dēļ Lielajā ielā satiksmi pārkārtos pa posmiem, sākot ar to ielas daļu, kurā jaunā ietve būs jau uzbūvēta.