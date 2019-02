Pārmāca nepaklausīgos gājējus

Atslēgvārdi pašvaldības policija | reids | gājēji | ceļu satiksmes noteikumi

Vakar Liepājas Pašvaldības policija veica ikdienišķu profilaktisko reidu M. Ķempes ielā, kur pārbaudīja, vai bērni un pieaugušie ievēro ceļu satiksmes noteikumus. "Kurzemes Vārds" kopā ar likumsargiem vēlreiz pārliecinājās, ka gājēju kultūra šajā ceļa posmā joprojām nav vērtējama pozitīvi.

M. Ķempes ielu gājējiem bīstamu padara ne tikai automašīnu, bet arī tramvaja kustība, tādēļ, šķērsojot brauktuvi, jābūt īpaši vērīgiem un tas jādara tam paredzētajās vietās. Pašvaldības policijas inspektors Juris Kātiņš pastāstīja, ka šajā vietā pastiprināta uzmanība tiekot pievērsta jau no pagājušā gada decembra, taču par spīti tam, ka policijas automašīnas šeit patrulējot un gaiņājot likumpārkāpējus teju katru dienu, nepaklausīgo gājēju joprojām ir daudz.

"Nevar tā nodalīt, kuri grēko vairāk – bērni vai pieaugušie, kā nu kurā dienā. Mūsu mērķis nav sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus, bet gan veikt preventīvo darbu. Audzinoša rakstura pārrunas, manuprāt, dod lielāku pienesumu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, jo, ja mēs katram rakstītu protokolu, tas prasītu laiku un liela daļa grēkāžu tajā brīdī bez rājiena šķērsotu ielu vai kaut kā citādi neievērotu noteikumus," atzina J. Kātiņš, uzsverot, ka M. Ķempes ielā gājēji bieži vien ignorējot gan sarkano luksofora signālu, gan pa sliedēm dodoties uz tramvaja pieturām.

Kaut arī vakar pēcpusdienā policistiem darba netrūka, J. Kātiņš un kārtībniece Ksenija Teberniece izteicās, ka otrdien situācija esot bijusi vēl bēdīgāka, todien pat esot bijis gandrīz neiespējami izsekot visiem pārkāpējiem. "Īpašu uzmanību mēs pievēršam skolēniem, tomēr likums visiem ir vienāds – ja grēko pieaugušais, arī viņš tiek sabārts vai pat tiek pie protokola," stāsta J. Kātiņš.

Naudas sods par ielas šķērsošanu pie sarkanās gaismas var būt no 7 līdz 30 eiro. Tiesa, mēs novērojām, ka tas gājējus īpaši nesatrauc, turklāt liela daļa no viņiem nebaidās arī no policijas klātesamības. Spilgts piemērs tam bija kāda sieviete, kura it kā redzēja, ka turpat netālu no gājēju pārējas stāv policijas automašīna, taču tik un tā droši soļoja pāri ielai pie sarkanās gaismas. Pēc tam, kad policija viņu uzrunāja, sieviete taisnojās, ka nav redzējusi, kādu signālu luksofors rādījis. Tāpat kundze atvainojās un solījās tā vairs nedarīt. Atceroties nesen Zolitūdē notikušo traģisko negadījumu, kad vilciens letāli notrieca skolnieku, redzējām, ka M. Ķempes ielā kāds jaunietis rīkojās līdzīgi – ar austiņām un lūkojoties mobilā telefona ekrānā, šķērsoja ielu pie sarkanās gaismas. Bīstamas situācijas radīja arī vairums bērnu, kuri uz tuvējo tramvaja pieturvietu izvēlējās doties pa sliedēm, proti, pa aizsargbarjeru norobežoto teritoriju. Ne viens vien skolnieks šādā situācijā pat izrādīja neizpratni, kādēļ policija viņam pārmet...