Atslēgvārdi autobuss | pasažieri | šoferis | liepājas autobusu parks

Akciju sabiedrības "Liepājas Autobusu parks" izpilddirektors Māris Ārbergs patlaban nevēlas komentēt, vai 6.A maršruta šoferis patiešām izgrūdis no autobusa sievieti un viņas 12 gadus veco dēlu.

M. Ārbergs vien apliecina, ka "Autobusu parks" ir uzsācis iekšējo izmeklēšanu par šo jautājumu. Jautāts, ko tieši parādījuši videoieraksti – vai tiešām šoferis fiziski aizskāris sievieti, vai tomēr situācija bijusi citāda, viņš nevēlējās atbildēt. Gadījumu komentēšot tikai pēc tam, kad izmeklēšanu būs paveikusi Valsts policija.

Tikmēr portālā liepajniekiem.lv pie raksta fragmenta lasāms komentārs, kura autors varētu būt liepājnieces minētais autobusa šoferis: "Ja cilvēkam četras reizes pasaka, ka ir galapunkts un jākāpj ārā, bet viena nekauņa sēž priekšā un blenž. Es gribu piecelties, izstaigāt autobusu, varbūt paēst kaut ko vai pakasīt dibenu, bet te viena... Starp citu, šis nav pirmais incidents ar šo sievieti. Un viņas puikam es pat nepieskāros." Pēc laika viņš vēl piebildis: "Vienīgais mans pārkāpums bija tas, ka es palīdzēju piecelties un izkāpt viņai. Tur nebija nekādas grūšanas, viss korekti. Ticiet man, tur ļoti viss ir pārspīlēts! Cienīsim viens otru, un tad viss būs kārtībā."

Pagājušajā nedēļā kāda pasažiere "Kurzemes Vārdam" pauda sašutumu par neadekvātu autobusa šofera rīcību. Viņa kopā ar dēlu vēlējās no slimnīcas aizbraukt līdz Biznesa centram to apskatīt vismaz no ārpuses, pa autobusa logu. Redzot, ka monitorā parādās vēl viena pietura, pasažiere nav sapratusi, kādēļ šoferis liek izkāpt. Tā kā viņa nereaģēja, šoferis vispirms sācis kliegt un lamāties, pēc tam abus izgrūdis no autobusa.

Sieviete par notikušo vērsusies ar iesniegumu Valsts policijā, pie tiesu medicīnas ekspertiem arī fiksējusi zilumus. Dažas dienas pēc notikušā ne "Liepājas Autobusu parks", ne pašvaldības aģentūra "Liepājas Sabiedriskais transports" par šādu starpgadījumu vēl nebija informēts. Tur gan viesa skaidrību, kādēļ nesaprašanās varētu būt radusies – labības kulšanas laikā un būvdarbu dēļ 6.A maršruta galapietura patlaban ir "Biznesa centrs", nevis "Kapsēdes iela", kā minēts monitorā.