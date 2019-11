Atslēgvārdi pasaules diktāts | latviešu valoda

Piekto Pasaules diktātu latviešu valodā šogad rakstījuši 2054 cilvēki, kas ir par 25% vairāk nekā pērn, aģentūrai LETA apliecināja pasākuma rīkotāju pārstāvis Raimonds Grants.

Rīkotāju apkoptā informācija liecina, ka klātienē 11 Latvijas pilsētās diktātu rakstīja 819 cilvēki - Rīgā 453, Liepājā78, Rēzeknē 61, tāpat bijuši rakstītāji arī Jēkabpilī, Valmierā, Jelgavā, Daugavpilī, Ventspilī, Cēsīs, Ikšķilē un Bauskā.

Savukārt interneta vietnē "raksti.org" tika iesniegti 1235 darbi no 27 valstīm. Tiešsaistes dalībnieku vairākums bija no Latvijas - 1089 darbi. Pārējie dalībnieki bija no Vācijas, Lielbritānijas, Beļģijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Spānijas, Zviedrijas, Īrijas, Polijas, Luksemburgas, Lietuvas, Somijas, Itālijas, ASV, Austrālijas, Portugāles, Igaunijas, Horvātijas, Čehijas. Pa vienam dalībniekam bijis no Afganistānas, Taivānas, Francijas, Baltkrievijas, Islandes, Izraēlas un Dānijas. Grants stāstīja, ka pērn diktātā pārstāvētas 26 valstis, un šogad valstu sarakstā ir notikušas izmaiņas.

Kopumā šogad, salīdzinot ar 2018. gadu, tiešsaistē iesniegto darbu skaits ir pieaudzis par 20%, bet klātienē rakstīto darbu skaits - par 33%. Interneta tiešraidi vienlaikus skatījušies vairāk nekā 4000 cilvēku. Grants stāstīja, ka šogad pirmo reizi diktāta rakstīšanā Braila rakstā varēja piedalīties arī neredzīgie un vājredzīgie, un šo iespēju izmantoja seši cilvēki.

Jaunākā rakstītāja bijusi astoņus gadus veca meitene, bet vecākais - kāds 86 gadus vecs kungs.

Jau tagad vietnē pieejams diktāta teksts ar skaidrojumiem, bet kļūdu labošana sāksies nākamnedēļ.

Interesenti, kuri rakstīja diktātu klātienē, ar sava darba kļūdu labojumu pēc mēneša varēs iepazīties attiecīgajās norises vietās. Labojot diktātu, atzīmes netiks liktas, taču būs norādītas ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas un to skaits, lai ikviens varētu novērtēt savas zināšanas. Informācija par izlaboto darbu trīsdesmit dienu laikā tiks nosūtīta katram dalībniekam individuāli.

Jau vēstīts, ka tekstu diktātam ir radījusi rakstniece Nora Ikstena, un Gaismas pilī to diktēja aktieris Vilis Daudziņš.

Iniciatīvas mērķis ir attīstīt prasmi rakstīt latviski, audzināt cieņu pret dzimto valodu, veidot ciešāku saikni ar ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, saliedēt sabiedrību, kā arī aicināt cittautiešus labāk apgūt latviešu valodu.

Diktāta rakstīšana ir brīvprātīgs bezmaksas pasākums, kurš vienlaikus norisinās visā pasaulē un kurā drīkst piedalīties jebkurš interesents. To var rakstīt arī anonīmi, ja persona nevēlas norādīt savu vārdu.

Labojot diktātu, atzīmes netiks liktas, taču būs norādītas ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas un to skaits, lai ikviens interesents varētu novērtēt savas zināšanas. Labāko rezultātu ieguvēji tiks apbalvoti ar vērtīgām grāmatām no Jāņa Rozes grāmatnīcas, savukārt Jaunais Rīgas teātris labākajiem rakstītājiem no Rīgas dāvinās biļetes uz teātra izrādēm.

Ceturtajā pasaules diktātā latviešu valodā, kas norisinājās pērn 3.novembrī, tiešsaistē un klātienē kopā piedalījās 1648 interesenti.