Portālā vērsās Daudzdzīvokļu mājas Klaipēdas ielā 72 iedzīvotājs un stāstīja, ka biedrība, kas ir ēkas apsaimniekotājs, ar iedzīvotājiem un viņu interesēm nerēķinoties. Pēdējais piliens esot nupat uzbūvētā sētiņa ap gružu konteineriem, kas atrodas iedzīvotājiem bīstamā vietā.

Ierodoties Klaipēdas ielā 72, portāls sastapa šīs mājas iedzīvotāju Aļģirdu Šlaitu. Viņš apstiprināja, ka mājas pārvaldnieks nerēķinās ar iedzīvotājiem. Jau pirms vairākiem gadiem 51% mājas iedzīvotāju nobalsojuši par to, ka vēlas, lai turpmāk māju apsaimniekotu SIA “Namu Serviss Apse”. Taču biedrība neatkāpjoties no pilnvarām.

“Namu serviss Apse” pārstāve Dace Ādolfa portālam apstiprināja, ka 2016.gada 23.maijā mājas kopsapulcē ar iedzīvotāju balsu vairākumu pieņemts lēmums, ka ēku turpmāk apsaimniekos “Namu serviss Apse”. Tā paša gada 9.jūnijā ar SIA “Namu Serviss Apse” noslēgts pārvaldīšanas līgums.

Taču mājas pārvaldnieks Vladimirs Dreimanis joprojām nenodod jaunajam apsaimniekotājam dokumentus. Līdz ar to kopš 2016.gada notiek tiesvedība. Jau vairākās instancēs,” tā D.Ādolfa.

A.Šlaits portālu aizveda pie sētiņas, kas apjož atkritumu konteinerus: “Tā tika izbūvēta nupat. Pārvaldnieks to izdarīja patvarīgi. Paskatieties, kur sētiņa atrodas! Pašā brauktuves malā, jo ietves nav. Lai atslēgtu novietnes durvis, jāstāv uz ielas, kur nemitīgi garām brauc mašīnas. Turklāt bieži lielā ātrumā. Cilvēki ir apdraudēti, sevišķi vecāka gada gājuma.”

Jāpiekrīt, ka vīrieša bažas ir pamatotas.

“Mēs gribam šķirot atkritumus, bet sētiņa ir tik maza, ka vairākiem konteineriem tajā vietas nav,” tā A.Šlaits: “Turklāt pie sētiņas nemitīgi veidojas atkritumu kalni, ko noliek garāmgājēji un blakus māju, kurai nav savu konteineru, iedzīvotāji.” Tas tiešām bija redzams arī pirmdienas pusdienlaikā – ap slēgto sētiņu bija gružu maisi.

Vēl A.Šlaits atzina, ka mājas iedzīvotāju liela daļa nav apmierināta ar karoga novietojumu: “Iepriekš karogs tika izkārts uz viena no ēkas balkoniem. Ne ielas pusē. Nu gan tika uzstādīts karoga masts, bet tas atrodas aiz krūmiem, pie ēkas sienas, un no ielas nav redzams. Tā ir ņirgāšanās par valsts karogu, sevišķi Latvijas simtgades laikā!”

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieks īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens portālam pastāstīja, ka atkritumu konteineru novietni bez nekāda saskaņojuma, uz savu galvu, būvēt pie daudzdzīvokļu mājām nevar: “Pirmkārt, novietnei jābūt uz cietā seguma. Otrkārt, ar Būvvaldi izbūve tomēr jāsaskaņo, lai pārliecinātos, ka izraudzītajā vietā nav apakšzemes komunikācijas, ko būvdarbu laikā var sabojāt.”

M.Tīdens atzina, ka parasti iedzīvotāju kopsapulcē tiek pieņemts lēmums, kur tieši atkritumu konteineru novietni veidot un pauda neizpratni, kāpēc biedrības vadība izvēlējusies tieši šo bīstamo vietu aiz brauktuves līkuma, kas krūmu dēļ ir nepārskatāma: “Iepretim šai ēkai gadiem ilgi bija problēmas ar nelegālās atkritumu izgāztuves veidošanos pie transformatora būves. Pašvaldība iedzīvotājiem piedāvāja iznomāt zemi šajā vietā konteineru izvietošanai, lai cilvēki varētu iet pēc pieraduma.”

Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls, jautāts, vai gružu konteineru novietnes izbūve Klaipēdas ielā 72 ir saskaņota, atzina: “Būvvaldes arhīvā nav reģistrēts būvprojekts atkritumu novietnes ierīkošanai Klaipēdas ielā 72, Liepājā. Līdz ar to būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas nosacījumi nevar būt izpildīti.”

Līdz ar to pēc iedzīvotāju sūdzībām būvinspektoram uzdots apsekot patvaļīgi izbūvēto objektu:

Taujāts, vai ir noteikts attālums no ēkām un brauktuvēm un vieta, kur sētiņa var atrasties, un vai šajā gadījumā tas ņemts vērā, Būvvaldes pārstāvis skaidro: “Jāskatās, ko saka Civillikums! “Īpašuma lietošanas tiesības aprobežojumi” apakšnodaļā Nr.1. “Būvju un ēku lietošanas tiesības aprobežojumi” teikts: “Ateju un samazgu bedres un mēslu krātuves nedrīkst ierīkot pie kopīgiem žogiem, mūriem un robežas, bet tām jāatrodas vismaz pusotra metra no kaimiņa robežas.” Līdzīgi būtu jārīkojas, ja runa ir par atkritumu konteineru novietnēm.”

Ir vēl viens normatīvs, kas nosaka kārtību, kā izvietojams atkritumu konteineru novietnes. Tie ir Ministru kabineta noteikumi Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi”. Tur lasām: “Atkritumu konteinerus nedrīkst novietot zem ventilācijas sistēmas āra gaisa ņemšanas vietām. Atkritumu konteinerus ieteicams novietot ne tuvāk kā 10 metrus no dzīvojamās mājas logiem.” No šī izriet, ka konteineru atrašanās vieta ir par tuvu pašu uzstādītāju mājai.

Klaipēdas ielas 72.mājas pārvaldnieks Vladimirs Dreimanis, kurš ir arī Liepājas Jūrniecības koledžas direktors, jautāts, kāpēc veikta nesaskaņota būvniecība, portālam norādīja, ka nesaskata problēmu: “Tā nav būvniecība. Tā ir pārvietojama pagaidu sētiņa, kuru varam aiznest un novietot jebkurā vietā. Pamati nav veidoti, zemē stiprinājumi nav ierakti, līdz ar to nav problēmu aiznest sētiņu tālāk, piemēram, aiz pagrieziena. Ja liks to darīt, izdarīsim.”

Uz jautājumu, kāpēc sētiņa novietota tieši brauktuves malā aiz pagrieziena, kur ir bīstamība cilvēkiem, V.Dreimanis klāsta:

“Pie manis neviens no mājas iedzīvotājiem ar sūdzībām nav vērsies. Nevienam nav bijušas pretenzijas. Sētiņu izveidojām vēsturiskā vietā – tur jau pēdējo gadu atradies atkritumu konteiners un iedzīvotāji pieraduši uz šo vietu doties. Par to, vai bīstami, neviens nedomāja. Lai mēs nemaksātu par gružiem no visas apkārtnes, uzlikām ap konteineru sētiņu.”