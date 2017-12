Atslēgvārdi pilsētas dome | komitejas | atalgojums

Ceturtdien, 7.decembrī, notikušajā Liepājas pilsētas domes Finanšu komitejas sēdē deputāti skatīja divus jautājumus, kas attiecas uz pašvaldības darbinieku nākamā gada atalgojumu, portāls uzzināja komitejas sēdē.

Kā deputātiem skaidroja Liepājas pilsētas pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja Evija Kalveniece, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma prasību izpildi, ir aktualizēts “Liepājas pilsētas pašvaldības amatu klasifikācijas katalogs”.

“Ņemot vērā, ka no 2018.gada 1.janvāra paaugstinās minimālā mēneša darba alga, ir veikti grozījumi “Liepājas pilsētas pašvaldības darbinieku mēnešalgu skala”, paaugstinot maksimāli pieļaujamo mēnešalgas apmēru pirmajām divām mēnešalgu grupām,” viņa klāstīja, norādot, ka vidēji pašvaldībā darbinieku atalgojums palielināsies par aptuveni 8,5%.

Ja par šo sadaļu deputātiem diskusijas neraisījās, tad emocijas sāka virmot, uzsākot jautājuma par grozījumu izdarīšanu Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa nolikumā “Par atlīdzību Liepājas pilsētas pašvaldībā”.

Kā skaidroja Finanšu pārvaldes vadītāja Evija Kalveniece, lēmumprojektā iekļauts jaunums, kas paredz, ka deputātiem turpmāk oficiāli būs tiesības atteikties no atlīdzības par veiktajiem pienākumiem, piemēram, piedaloties domes sēdēs, strādājot komisijās un komitejās.

Opozīcijas deputāts Valērijs Agešins vispirms bija ieinteresēts: “Kurš ir šīs iniciatīvas autors?”

Uzzinājis, ka iniciatīva nākusi no koalīcijas, V.Agešins to sāka kritizēt: “Lēmums ir nekvalitatīvs un slikti sagatavots. Es to atbalstīšu tikai tad, ja ja tas tiks pārstrādāts, papildinot ar citiem pašvaldības deputātu ienākumiem, piemēram, atlīdzību par darbu SEZ valdē un citos pašvaldības uzņēmumos un iestādēs.”

V.Agešins palika pie sava arī pēc skaidrojuma, ka pašvaldība lēmumu var pieņemt tikai attiecībā uz pašvaldības darbu.

Jāpiebilst, ka galīgais lēmums deputātiem būs jāpieņem kādā no domes sēdēm.